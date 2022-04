Google Discover teste une fonctionnalité qui vous permettra de voir combien "J’aime" a un article

Partager

Google Discover vous montrera un compteur « J’aime » pour les articles et les vidéos qui apparaissent dans votre flux.

Google Discover est, sans aucun doute, l’une des meilleures fonctionnalités de l’application de recherche du géant américainpuisqu’il vous permet d’accéder, simplement en glissant vers la droite sur l’écran d’accueil, à un flux personnalisé avec des actualités et des vidéos YouTube sur des sujets en fonction de vos centres d’intérêt.

Ces derniers temps, Google a montré que son intention était transformer votre fil d’actualité en réseau social et donc, après avoir inclus un bouton « J’aime », Google Discover teste maintenant une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de voir combien de likes un article a.

Google Discover lance un compteur de « j’aime »

Les gens de 9to5Google ont découvert que la société basée à Mountain View teste une nouvelle fonctionnalité dans Google Discover qui vous montrera un compteur « J’aime » pour les articles et les vidéos qui apparaissent dans votre flux.

C’est vraiment intéressant, car, en plus de pouvoir « liker » un article ou une vidéo, vous pourrez aussi savoir combien de personnes ont fait la même chose dans votre flux personnalisé. De cette façon, vous pourrez savoir si les autres utilisateurs aiment le contenu autant que vous.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait changer la donne pour Google Discover, car les petits créateurs de contenu qui ont du mal à intégrer leur contenu dans les flux Discover pourraient encouragez vos lecteurs à cliquer sur le bouton « J’aime » et ainsi augmenter sa popularité et, par conséquent, les visites sur ses sites Web.

Pour l’instant, ce nouveau compteur « J’aime » de Google Discover n’est disponible que pour un petit groupe d’utilisateurs et n’ont consulté que des articles liés à des sujets particulièrement populaires.

Le moteur de recherche Google évolue pour devenir encore plus utile : le « multi-recherche » arrive

Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à attendre pour savoir si Google se décide enfin à mettre en place cette fonction pour tout le monde ou non et dans le cas où il déciderait de le faire il faudra probablement un certain temps pour être disponible pour tous les utilisateurs.

