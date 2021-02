Google déploie une nouvelle fonctionnalité qui affichera la description des sites Web apparaissant dans les résultats de recherche

03 févr.2021 11:48:25 IST

Google a déployé une nouvelle fonctionnalité qui en informe les utilisateurs sur les sites Web, qui apparaissent dans les résultats de recherche. Google ajoutera désormais des informations supplémentaires sur les sites Web lors de la recherche d’un sujet spécifique. Parlant de la nouvelle fonctionnalité, Google a déclaré que les utilisateurs commenceraient maintenant à voir une icône de menu sur laquelle ils pourraient appuyer pour en savoir plus sur la fonctionnalité ou le résultat de l’origine des informations. Avec cet add-on de contexte, les utilisateurs pourraient prendre une décision plus éclairée sur le site que les utilisateurs pourraient vouloir visiter et quels résultats leur seraient utiles.

Lors d’une recherche sur Google, les utilisateurs seront affichés plusieurs liens liés au sujet recherché. Outre le lien vers le site Web, les utilisateurs remarqueront trois points sur le côté. Dès que l’utilisateur clique sur les points via un téléphone ou une application mobile, vous recevrez plus d’informations sur les sites Web qui sont apparus dans les résultats de recherche.

Le blog a en outre déclaré que les utilisateurs recevront une description du site Web de Wikipedia qui fournirait des informations fiables et gratuites sur des tonnes de sites Web disponibles sur le Web.

Wikipedia s’appuie sur des milliers de volontaires mondiaux pour ajouter du contenu et, sur la base du modèle d’édition ouvert de Wikipédia, ces descriptions fourniront les informations vérifiées et les plus récentes disponibles sur Wikipédia sur le site.

Google a poursuivi en disant que le site Web ne contiendrait pas la description de Wikipedia, mais montrerait aux utilisateurs quand Google avait indexé le site pour la première fois. Le moteur de recherche montrerait également aux utilisateurs si la connexion au site est basée de manière sécurisée sur le protocole HTTPS qui crypte toutes les données entre les sites Web et le navigateur que vous utilisez. Cela aiderait les utilisateurs à rester en sécurité lorsqu’ils naviguent sur le Web.

La société a déployé cette fonctionnalité en anglais aux États-Unis sur le bureau, le Web mobile et Google App sur Android.

