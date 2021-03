Google conseille les annonceurs: il n’y a pas de retour à la fin des cookies et cela ne créera pas d’alternative au suivi individuel

Google est déterminé à tourner la page des cookies tiers. Depuis plusieurs années, ils défendent son élimination pour parier progressivement sur FLoC (‘Federated Learning of Cohorts’), leur alternative aux cookies qui «protège» la vie privée en se basant sur les intérêts de groupes de personnes plutôt que sur ceux de l’utilisateur spécifique.

Ce n’est pas la seule proposition de Google d’abandonner les cookies, mais ce qui semble clair, c’est que l’entreprise n’envisage pas de répéter la méthode. David Temkin, directeur de la gestion des produits et de la confidentialité dans la publicité, a déclaré, explicitement, qu’une fois les cookies tiers disparaissent, nous ne créerons pas d’identifiants alternatifs pour suivre les utilisateurs naviguant sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits. «

Google veut changer le mécanisme actuel de l’importante entreprise de publicité

Selon les données gérées par Google lui-même, 72% des utilisateurs sont convaincus que tout ce qu’ils font en ligne est suivi par les annonceurs et 81% considèrent que les risques pour la vie privée l’emportent sur les avantages d’obtenir de la publicité qui pourrait nous intéresser.

Google travaille dans un bac à sable de confidentialité où ils recherchent des alternatives pour remplacer ces cookies tiers par un autre mécanisme capable de maintenir l’anonymat des utilisateurs. De l’entreprise, ils continuent d’insister sur ce changement de discours, où ils préviennent que ils ne pourront plus proposer d’identifiants au niveau de l’utilisateur pour le suivi des annonces.

Les raisons de notre stratégie sont doubles, bien que étroitement liées. D’une part, ils soulignent la demande croissante des consommateurs en matière de respect de la vie privée, mais ils reconnaissent également l’importance de « des restrictions réglementaires en évolution rapide, ils ne constituent donc pas un investissement durable sur le long terme. »Après une série d’amendes d’un million de dollars, Google travaille à une réorientation complète de son activité pour éviter de futures sanctions.

Dans ce dilemme de mettre fin à l’exploration Web tout en conservant l’option d’annonces personnalisées, c’est là que se trouve Google. Les derniers tests FloC montrent qu’ils sont capables de supprimer les cookies et d’atteindre jusqu’à 95% d’efficacité.

À partir de mars, avec l’arrivée de Chrome 89, Google lancera son projet alternatif aux cookies, dans l’espoir de commencer à l’offrir aux annonceurs Google Ads au deuxième trimestre.

L’enjeu est une entreprise de plusieurs milliards d’euros. Les cookies sont utilisés depuis des années par Google pour générer une énorme somme d’argent. Maintenant, après la pression réglementaire, l’entreprise accélère pour cette alternative et s’assure qu’il n’y a pas de retour en arrière. En chemin, ils doivent convaincre à nouveau les milliers d’annonceurs qui s’y sont déjà habitués aux cookies.

En Engadget | Que sont les cookies, quels types existent et que se passe-t-il si vous les désactivez