Google confirme plus de 100 nouveaux jeux pour Stadia en 2021

L’avenir de Stadia est assuré: il y aura plus de 100 nouveaux jeux disponibles cette année seulement.

Le avenir de google stadia semble être plus que garanti. Au moins à court terme.

Bien que les dernières nouvelles concernant la plateforme nous aient conduit à nous préparer au pire, Google reste attaché à son service de jeux sur diffusion, et il continuera de le faire tout au long de 2021 grâce à l’arrivée de plus de 100 nouveaux jeux qui s’ajouteront au catalogue de plus en plus complet de titres disponibles sur Stadia.

Certains des jeux à venir sur Stadia en 2021

Nous savions déjà que FIFA 21 serait l’un des prochains grands titres à atteindre Stadia, mais maintenant Google le souligne en veillant à ce que, dès le 17 mars, tous les utilisateurs de la plateforme pourront acheter le dernier opus de la saga du football d’EA via Stadia.

Avec lui, d’autres titres arriveront tels que Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition et Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut, disponibles le 23 février. D’autres jeux sont également mentionnés, tels que Il est venu de l’espace et a mangé nos cerveaux, disponible le 2 mars; Kaze et les masques sauvages, 26 mars; Jugement, 23 avril; Killer Queen Black, Street Power Football et Hellpoint, les trois derniers sans date précise.

Mais ce n’est qu’un « petit échantillon » de ce qui va arriver à la plate-forme de jeu en diffusion. Parce que le fait que la société ait décidé de fermer ses propres studios de développement de jeux vidéo implique seulement que Google va pariez tout sur des jeux tiers comme l’a démontré le cas de Cyberpunk 2077, ce sont les jeux qui attirent vraiment le public à rejoindre ce type de services cloud.

Par conséquent, tout au long des mois restants de 2021, ils arriveront plus de 100 jeux différents qui sera annoncé au fil des semaines.

