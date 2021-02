Google commence à déployer une disposition de regroupement d’onglets dans Chrome pour les utilisateurs d’Android

02 févr.2021 16:35:33 IST

Google a déployé une nouvelle mise à jour pour son Chrome sur Android. La nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs d’ouvrir des onglets dans une grille au lieu de cartes empilées et l’application est désormais également dotée de la possibilité de regrouper les onglets lorsque plusieurs d’entre eux sont ouverts. Les utilisateurs pourront désormais faire glisser et déposer un onglet sur un autre afin de former des groupes. Vous pouvez voir la disposition de la grille même lorsque vous ouvrez un nouvel onglet.

Comment les utilisateurs peuvent-ils obtenir la nouvelle disposition de la grille?

Les appareils Android qui utilisent déjà Chrome bénéficient désormais d’une nouvelle disposition d’onglet activée par défaut. Selon les rapports, les utilisateurs de Chrome avec la dernière version ne verront pas la nouvelle mise en page, mais peuvent être activés manuellement en accédant à « chrome: // flags / # enable-tab-grid-layout » dans un onglet du navigateur et devront redémarrez l’application jusqu’à deux fois, afin de conserver la nouvelle mise en page.

Avec des groupes, des recherches et plus encore, des onglets dans #Chrome continue de t’améliorer. Lequel préférez-vous? 🗂 pic.twitter.com/Lcn5Hq9nUB – Chrome (@googlechrome) 14 janvier 2021

Comment les utilisateurs peuvent-ils regrouper les onglets

Dès que la nouvelle mise en page commencera à se déployer, les utilisateurs pourront faire glisser les onglets et les placer les uns sur les autres afin de créer des groupes.

Même si les utilisateurs ne font pas le glisser-déposer, Chrome ouvrira toujours de nouveaux onglets dans un groupe, dès que les utilisateurs ouvrent un lien dans un nouvel onglet. Par conséquent, tout onglet secondaire qui s’ouvre lorsque vous êtes sur une page s’ouvre dans le même groupe. Cette fonctionnalité serait pratique dans les situations où les utilisateurs achètent et comparent généralement des produits sur Amazon. Bien que la mise en œuvre fonctionne bien, le changement manque un certain nombre de fonctionnalités par rapport à l’homologue de bureau de Chrome qui permettait aux utilisateurs de renommer les groupes d’onglets et de leur appliquer des couleurs spécifiques. Google pourrait également intégrer progressivement ces fonctionnalités à la version mobile de Chrome.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂