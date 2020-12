Google combine Maps et Photos avec une nouvelle fonctionnalité que vous allez adorer

La société rassemble le meilleur des deux applications pour offrir en détail quand et où les images ont été prises.

Faire un voyage à travers différents pays et enregistrer nos souvenirs de chacun d’eux sur le smartphone est un comportement courant (même si cela semble étrange aujourd’hui, tout reviendra).

En ce sens, Google Photos a déjà proposé une fonction intéressante qui collecte toutes nos images sur une carte afin de visualiser facilement où nous avions laissé notre marque.

Malgré son utilité, de nombreuses personnes ont estimé qu’il manquait une pièce qui conviendrait parfaitement au puzzle, et ce n’était autre que une chronologie qui a ordonné chronologiquement nos photos par les différents coins du monde. Grâce à la dernière mise à jour de Google, cette fonctionnalité très intéressante fait désormais partie du portefeuille d’options de Google Photos.

Grâce à la chronologie intégrée à Google Photos, nous pouvons avoir une idée précise de combien d’endroits nous avons voyagé et à quelle heure d’un simple coup d’œil. Les informations apparaissent détaillées sur une carte du monde qui nous fera sentir, en quelque sorte, que la société américaine a mélangé le meilleur de Google Maps et Google Photos.

Une fonction optionnelle

Bien sûr, cette fonction est totalement optionnelle, car pour faire ressortir tout son potentiel il doit collecter une grande quantité de données utilisateur. Dans tous les cas, ce doit être chacun qui décide s’il souhaite transférer son historique de navigation vers l’application (probablement il l’aura déjà de toute façon ..) afin que ce design le carte photographique particulière de chaque utilisateur. Google explique sur sa page d’assistance comment fonctionne sa méthode de collecte d’informations.

Si vous décidez que vous souhaitez voir l’option de chronologie implémentée dans Google Photos, les itinéraires apparaîtront en bleu sur la carte (comme dans Maps) et, pour en savoir plus, il suffira de zoomez sur l’itinéraire et cliquez dessus.

