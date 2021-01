Google clôture Loon, son projet ballon pour proposer Internet en zone rurale: neuf ans de réalisations sans parcours durable

Neuf ans plus tard Google décide de fermer Project Loon. Le département innovation d’Alphabet a présenté en 2013 son projet de montgolfière pour amener Internet dans des endroits reculés. Désormais, à travers une déclaration, Astro Teller, directeur de Loon, a annoncé qu’il était temps de tourner la page.

L’annonce intervient peu de temps après que certains jalons importants aient été franchis. Après avoir battu le record du plus long vol en ballon dans la stratosphère, ils ont annoncé en décembre 2020 que leur système de navigation était entièrement basé sur l’intelligence artificielle.

Un projet ambitieux sans modèle durable

Au cours de ces années, Loon a aidé à restaurer des services de télécommunications tels que ceux détruits par un ouragan à Porto Rico. Au Kenya, les ballons Loon ont commencé à fonctionner commercialement au milieu de l’année dernière, offrant un accès Internet sur une superficie de 50 000 kilomètres carrés.

«Nous parlons beaucoup de connecter le prochain milliard d’utilisateurs, mais la réalité est que Loon a poursuivi le problème le plus difficile de tous en matière de connectivité: le dernier milliard d’utilisateurs », explique Alastair Westgarth, PDG de Loon.

«Des communautés situées dans des zones trop difficiles ou éloignées à atteindre, ou des zones où la fourniture de services avec les technologies existantes est trop coûteuse pour les gens ordinaires. Bien que nous ayons trouvé plusieurs partenaires volontaires en cours de route, nous n’avons pas trouvé de moyen de réduire suffisamment les coûts pour créer une entreprise durable à long terme« reconnaît l’exécutif. L’un de ces partenaires était Telefónica, qui a aidé à transporter les ballons de Loon dans des régions reculées de l’Amazonie.

Certaines des technologies développées par Loon, telles que liaisons laser de plus de 20 Gbit / s, utilisées dans d’autres projets Google comme Project Taara. Les coûts du projet ne sont pas clairs. En 2018, le projet a été séparé de Google et en 2019, 125 millions de dollars ont été levés par Softbank. Cependant, ils soulignent que Loon aurait dépensé ces ressources et n’aurait pas pu trouver de nouveaux partenaires en raison d’énormes doutes sur sa rentabilité.

