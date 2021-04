Google Chrome pourrait bientôt bénéficier de la fonctionnalité permettant de rouvrir les groupes d’onglets en un seul clic

06 avril 2021 13:03:48 IST

Google Chrome pourrait bientôt introduire un moyen de restaurer tous les onglets d’un groupe en un seul clic. La fonctionnalité a été repérée sur Google Chrome Canary par un utilisateur de Reddit et a été la première signalé par Développeur XDA. Utilisateur Reddit u / Leopeva64 repéré qu’en un seul clic, tous les onglets d’un le groupe peut être restauré dans Chrome Canary. D’autre part, actuellement dans Chrome Stable, si les utilisateurs souhaitent ouvrir un groupe fermé, ils devront cliquer individuellement sur les onglets.

L’utilisateur de Reddit a démontré la présence de cette fonctionnalité dans Chrome Canary. Cela équivaut à la réouverture des onglets dans Chrome Stable. Pour accéder à la fonctionnalité, les utilisateurs doivent fermer le groupe en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Lorsque les onglets sont fermés en tant que groupe, ils peuvent être restaurés à l’aide de cette fonctionnalité.

Google Chrome Canary est une version expérimentale de Chrome Stable. Il a été conçu pour les développeurs et la plupart des fonctionnalités sont d’abord testées et développées sur Canary. D’autre part, Google Chrome Stable est la version finale que la plupart des gens utilisent pour surfer quotidiennement sur Internet. La version stable est plus fiable et possède des fonctionnalités permanentes qui sont introduites après les tests.

En téléchargeant Google Chrome Canary, les utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité, cependant, comme il s’agit de la version expérimentale, elle n’est pas recommandée aux personnes qui utilisent le navigateur pour surfer régulièrement.

Google avait introduit la fonctionnalité de regroupement d’onglets dans la version stable en mai de l’année dernière. Cependant, rouvrir chaque onglet un par un était gênant pour les utilisateurs. Si cette nouvelle fonctionnalité est introduite dans Chrome Stable, elle améliorera l’expérience d’utilisation du regroupement d’onglets.

.

