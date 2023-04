Google Chrome pour PC copiera l’une des meilleures fonctionnalités de la version Android

HP ProOne 440 G9 Intel® Core i5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Noir

Des réunions plus efficaces. Cet ordinateur tout-en-un est doté de fonctions intelligentes améliorées qui réduisent le bruit de fond et la luminosité à léclairage ambiant.Des outils pour une meilleure productivité. Accomplissez vos tâches quotidiennes avec des fonctionnalités essentielles adaptées aux besoins de votre entreprise.Protégé par HP Wolf Security. HP Wolf Security for Business crée une défense renforcée par le matériel, toujours vigilante et toujours résiliente. HP ProOne 440 G9.<br/>Type de produit: PC All-in-One.<br/>Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: IPS.<br/>Famille de processeur: Intel® Core i5, Fréquence du processeur: 2 GHz.<br/>Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.<br/>Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD.<br/>Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics.<br/>Appareil photo intégré.<br/>Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro.<br/>Couleur du produit: Noir - Offre exclusivement réservée aux professionnels