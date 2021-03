Google Chrome pour Android permettra désormais aux utilisateurs de voir une «Page de prévisualisation» avant d’ouvrir le lien: Rapport

12 mars 2021 13:10:15 IST

Le dernier ajout de Google Chrome pour Android permettra désormais aux utilisateurs de consulter l’aperçu d’une page avant de l’ouvrir. Comme rapporté par 9to5Google, la mise à jour permet aux utilisateurs de disposer d’une option de prévisualisation lorsqu’ils appuient longuement sur un lien dans le navigateur Web. Le menu qui comportait auparavant des options telles que «Ouvrir dans un nouvel onglet», «Copier l’adresse du lien», entre autres, permet désormais aux utilisateurs de «Aperçu de la page». La nouvelle option est apparue entre les options existantes «Ouvrir en mode navigation privée» et «Copier l’adresse du lien».

Une fois que l’utilisateur sélectionne cette option, un aperçu de la page s’ouvre et couvre plus des 3/4 de l’écran. En haut, il contient l’icône du site, le nom de domaine, le nom de la page ainsi qu’une option pour développer l’aperçu et visiter la page ou pour la fermer.

La mise à jour a été introduite le mercredi 10 mars. Google y travaille depuis deux ans, ajoute le rapport.

La nouvelle fonctionnalité a été introduite via une mise à jour à l’échelle du serveur avec une version stable de Chrome 89 pour Android. Le rapport mentionne également que dans la version de bureau, la mise à jour de Chrome 89 permettra le partage Web, des flux personnalisables et un flux de découverte repensé.

La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de porter un jugement sur la page sans ajouter au groupe d’onglets déjà existant. Il est particulièrement avantageux pour les utilisateurs qui utilisent plusieurs onglets à la fois. Cette mise à jour peut les aider à décider s’ils souhaitent ou non explorer pleinement une page.

La fonctionnalité sera particulièrement utile pour ouvrir des onglets dans un groupe.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂