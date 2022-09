Google Chrome pour Android lance des changements dans son interface : ce sont les nouveautés

in

La barre de recherche de Google Chrome subit des changements de conception majeurs.

Ce n’est pas trop souvent de voir Google performer modifications majeures de l’interface utilisateur du navigateur Chrome, principalement en raison de l’énorme base d’utilisateurs de la plate-forme. Après tout, les modifications apportées à l’application doivent être suffisamment intuitives pour que tout le monde se familiarise avec elles dès que possible.

Cependant, de temps à autre, nous pouvons rencontrer des modifications dans l’interface du navigateur. Le dernier arrivé a été découvert dans la version 105 de Chrome pour Android, disponible depuis quelques semaines pour les utilisateurs.

Il s’agit d’un changement effectué dans la soi-disant « Omnibox »la barre de recherche présent en haut du navigateur, qui vous permet de rechercher sur Internet, ainsi que d’accéder rapidement aux signets et aux pages Web précédemment visitées, ou d’entrer directement dans différentes sections du navigateur.

Google réorganise « l’Omnibox » de Chrome sur Android

Les changements ont été découverts par les gens de 9to5Google, et comme ils l’ont confirmé, tu peux déjà essayer dans la dernière version de Chrome Canary, correspondant à Chrome 108.

Comme on peut le voir dans les captures d’écran partagées, le nouveau format Omnibox envisage le liste de résultats qui apparaissent lors de l’exécution d’une recherche, entre cartes avec un fond plus foncé que le navigateur lui-même, ce qui facilite la distinction des différents éléments. L’esthétique suit les lignes de conception de Google Material 3 avec des coins arrondis et de nouvelles icônes.

Le nouveau design peut maintenant être activé en recourant au menu d’options expérimentales ou « drapeaux » de Google Chrome, où vous devez activer l’option appelée chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update.

Comment changer le moteur de recherche dans Google Chrome pour Android

Après avoir activé cette option et redémarré le navigateur, il sera possible de voir les changements. En ce sens, Google précise que cet ajustement correspond à la première étape du renouvellement de l’Omniboxnous pouvons donc nous attendre à de nombreuses autres nouvelles qui arriveront au fil des semaines.

