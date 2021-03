Google Chrome OS ajoute un hub téléphonique, un partage à proximité et des fichiers Tote

Chrome OS et les Chromebooks ont fêté leurs 10 ans mardi, et pour fêter ça, Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la version Chrome OS M89, notamment un hub téléphonique, un meilleur partage d’écran, etc. Beaucoup peuvent se sentir familiers aux utilisateurs de Windows.

La version M89 de Chrome OS commence à être déployée mardi, ont déclaré les dirigeants de Google.

En tant que deuxième système d’exploitation informatique le plus populaire, les Chromebooks n’ont fait que gagner en importance. Mais le problème avec lequel Google doit lutter est le besoin continu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sans rendre la plate-forme compliquée et gonflée – des frais que certains ont imposés à Windows au fil des ans. Google essaie de rester fidèle aux valeurs fondamentales de vitesse, de simplicité et de sécurité, a déclaré John Solomon, vice-président et directeur général de Chrome OS.

La première fonctionnalité importante qui arrive avec la version M89 est Phone Hub, qui n’essaye pas de suivre le rythme de l’application Your Phone disponible sur Windows. Au lieu de cela, il s’agit d’un sous-ensemble, vivant dans le hub de notifications dans le coin inférieur droit de l’écran. Phone Hub comprendra des raccourcis vers les fonctions disponibles sur tous les téléphones Android, et pas seulement sur Pixels: la possibilité de créer un hotspot, la possibilité de mettre le téléphone en sourdine et – toujours très important! – la possibilité de faire sonner votre téléphone s’il est égaré. Enfin, de petits boutons comprendront des liens vers les trois derniers sites Web auxquels votre téléphone a accédé.

Google Le nouveau hub téléphonique de Google pour Chrome OS essaie d’inclure uniquement ce dont vous aurez besoin.

Deuxièmement, Google annonce le partage à proximité, qui ressemble à la fonctionnalité de partage proche déjà dans Windows. Le partage à proximité transmet les documents aux autres téléphones Android et Chromebooks à proximité de vous, à condition que les destinataires aient également activé la fonctionnalité et choisi d’accepter les documents. « Pour moi, cela signifie vraiment ne pas m’envoyer d’e-mails avec des documents qui devaient passer de moi à moi, ce qui est plutôt sympa », a déclaré mardi Alexander Kuscher, directeur de la gestion des produits de ChromeOS, lors d’un appel Google Meet avec des journalistes.

Google

Le partage à proximité utilisera n’importe quel lien disponible: Bluetooth, Wi-Fi ou potentiellement Ethernet, a déclaré Kuscher. Les utilisateurs pourront activer et désactiver le partage de proximité pour «affiner leur visibilité», a-t-il déclaré.

Il est probable que Partage à proximité sera utilisé conjointement avec Tote, un nouveau dossier de fichiers ajouté à Chrome OS. Il est probablement plus facile de considérer Tote comme un référentiel de fichiers fréquemment utilisés ou critiques. Et, si vous ne souhaitez pas envoyer de fichier à partir de Tote, vous pouvez envoyer quelque chose à partir du presse-papiers de Chrome OS – qui, encore une fois, comme le propre presse-papiers de Windows, est en cours d’extension pour inclure plus d’éléments, cinq en tout.

Google Voici un aperçu de la nouvelle fonction Chrome OS Tote.

Google étend les capacités de synchronisation Wi-Fi à d’autres Chromebooks. Encore une fois, il s’agit d’une fonctionnalité que Microsoft a quelque peu sous-estimée sur les appareils Windows Mobile et les PC: si vous étiez connecté avec un compte Microsoft, vous pourriez partager automatiquement les points d’accès Wi-Fi et leurs mots de passe avec des appareils similaires. Cette même fonctionnalité est partagée entre les Chromebooks et les téléphones Android, une fonctionnalité pratique si votre point d’accès sans fil dispose d’un mot de passe long et complexe pour dissuader les intrus.

Il existe également une liste de nouvelles fonctionnalités plus petites mais toujours utiles: la possibilité de cliquer avec le bouton droit sur un mot et de recevoir une définition, ou une traduction, ou une conversion d’une mesure à une autre; plus une amélioration des «bureaux» virtuels de Chrome OS (ou bureaux) qui peuvent permettre à une fenêtre d’être cliquée avec le bouton droit de la souris et déplacée vers un bureau. Google apporte des améliorations à son outil de capture d’écran, vous permettant de faire des enregistrements d’écran et de partager des instantanés plus facilement. Enfin, Google simplifie également le processus de configuration pour combiner rapidement les comptes personnels et scolaires via Family Link.

Google Cliquez avec le bouton droit sur un mot et Chrome OS vous donnera une «réponse rapide» à ce qu’il pense que vous recherchez.

Les Chromebooks remplaceront-ils les PC? Solomon de Google a dit qu’il espère qu’ils le feront. «De plus en plus, les consommateurs se tournent vers les Chromebooks comme principal appareil informatique», a-t-il déclaré. «Nous voyons un monde dans un avenir pas si lointain où les seuls appareils dont un consommateur a besoin sont son téléphone Android, son Chromebook, et peut-être son Nest Home Hub et Android TV.»

