Google Chrome est maintenant beaucoup plus rapide, avec un chargement instantané sur Android

Chrome met à jour la version 87 avec un chargement instantané des pages, plus de vitesse et d’autres informations utiles.

La Google Chrome version 87 Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs du meilleur navigateur Web pour Android qui existe aujourd’hui. Et parmi ses nouveautés, en particulier le améliorations de la vitesse que Google a entré dans cette édition de votre navigateur.

Et c’est que, selon l’entreprise elle-même, Chrome 87 représente la plus grande avancée en matière de vitesse du navigateur depuis des années. Et si cela ne suffisait pas, de nouvelles fonctionnalités utiles ont également été introduites, telles qu’un fonction de recherche entre nos onglets ouverts.

Toutes les améliorations et actualités de Chrome 87

Concernant les performances, Google explique que Chrome 87 représente des améliorations allant jusqu’à 25% au démarrageet 7% de la charge des pages Web. De plus, le Consommation de mémoire RAM, l’un des plus gros problèmes du navigateur depuis sa création.

De plus, la sensation de vitesse en navigation sera plus grande puisqu’à partir de maintenant Chrome donnera la priorité aux onglets actifs, de sorte que la charge sur le CPU sera réduite et, par conséquent, la consommation d’énergie sera améliorée en n’allouant pas une bonne partie des ressources aux onglets d’arrière-plan.

Ceci implique que les onglets utilisés auront plus de ressources disponibles et donc le chargement de la page devrait être plus rapide.

En fait, sur Android le chargement des pages web sera instantané –Ou presque– lorsque nous naviguons en avant ou en arrière sur un site Web. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était disponible via une fonctionnalité expérimentale ou drapeau du navigateur, mais à partir de maintenant, il sera activé par défaut.

Et ce n’est pas tout. Sur la version de bureau de Chrome, il est désormais possible onglets de recherche via un bouton de recherche intégré dans la barre des tâches du navigateur, en haut. À partir de là, il sera possible d’effectuer des recherches qui nous montreront dans leurs résultats les onglets ouverts contenant le texte recherché.

Pour conclure, Google annonce l’arrivée d’autres fonctions utiles au navigateur, comme la possibilité de effectuer des actions encore plus rapides à partir de la barre de recherche supérieure du navigateur –Par exemple, effacer l’historique ou modifier les mots de passe. Ils commenceront également à montrer cartes sur l’écran du nouvel onglet avec des articles ou des pages qui ont été récemment consultés et que nous pourrions vouloir visiter à nouveau.

Toutes ces actualités sont disponibles dans le Google Chrome version 87, disponible en téléchargement sur les plates-formes Android, iOS et de bureau.

