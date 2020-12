Google Chrome affichera les performances d’un site Web directement dans votre navigateur

Connaître les mesures que Google fait des pages Web sera plus facile et à partir d’une source principale.

L’un des aspects que Google apprécie le plus lorsqu’il s’agit de noter une page Web est votre vitesse de chargement et, via son navigateur Google Chrome, la société américaine envisage d’ajouter une fonction à mesurer et montrer à l’utilisateur les performances d’un si tu.

Le chercheur sait que nous sommes impatients par nature et que Nous vivons au temps de tout rapidement et maintenant, donc si une page met trop de temps à afficher son contenu il n’est plus utile.

A quoi ça sert Remarque que Google donne à chaque page? Fondamentalement et ne pas s’impliquer dans l’explication, montrer un contenu avant un autre. Le fonctionnement de l’algorithme qu’il utilise est un casse-tête pour les professionnels de l’internet et précisément l’un des rares aspects qui apparaît clairement est que le la vitesse de charge est vitale pour que Google positionne le contenu de manière optimale.

En ce sens, Google cherche à cesser d’être si opaque et à travers le nouvel outil de mesure des performances qui sera bientôt implémenté dans Google Chrome il montrera aux utilisateurs sur quoi il est basé pour établir une évaluation.

Trois aspects de base que Google mesure

Google analyse en profondeur chaque page Web qu’elle affichera dans vos résultats de recherche et il existe de nombreuses extensions qui mettent en lumière les aspects qu’il prend le plus en compte. Ceux-ci sont:

Combien de temps faut-il pour afficher le plus grand élément du Web dans le navigateur, ce qu’on appelle LCP (La plus grande peinture de contenu).

ce qu’on appelle (La plus grande peinture de contenu). Le temps nécessaire pour répondre à la page à partir de la première interaction de l’utilisateur, appelé FID (Premier délai d’entrée).

(Premier délai d’entrée). Dans quelle mesure le contenu visible dans la fenêtre change et la distance parcourue par ces éléments, c’est-à-dire CLS (Décalage cumulatif de la disposition).

Accédez plus facilement aux informations

Lorsque nous parlions d’opacité, nous ne faisions pas référence aux données, car cela leur était possible Accès via des extensions tierces. Avec la nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche, pour l’instant uniquement disponible dans sa version de développement, il est possible d’avoir le des informations concernant le fonctionnement de la page en un clic. Si activé, une petite boîte apparaîtra dans le coin supérieur droit avec les données de toutes les pages visitées.

En référence à la valorisation d’un site Web, Google développe également une métrique pour quantifier le nombre d’images ils restent au passage lors de l’affichage d’une image animée. Celui-ci recevra le nom de Châssis en chute moyenne (ADF) et, à plus de pertes, évidemment, une évaluation plus mauvaise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂