Google Chrome 103 est désormais téléchargeable : voici son actualité

Vous pouvez désormais télécharger la version 103 de Google Chrome, bien que pour l’instant elle soit disponible en phase « beta ».

Après avoir sorti un mise à jour majeure visant à corriger plusieurs failles de sécurité gravesGoogle a commencé à publier le nouvelle version de google chrome.

GoogleChrome 103 commence à être disponible aujourd’hui pour les utilisateurs d’Android, d’iOS et de plates-formes de bureau. Initialement, la nouvelle version n’est disponible que via le programme bêta de Chrome, et dans les prochaines semaines, elle devrait commencer son déploiement via la branche « stable » du navigateur.

Chrome 103 est officiel avec des améliorations de performances et d’autres changements

Comment ont-ils évolué depuis AndroidPoliceChrome 103 est une nouvelle version du navigateur visant à introduire de grands changements, notamment la prise en charge de ce que l’on appelle les « premiers conseils du code de réponse HTTP », destinés à accélérer le chargement des pages web en préchargeant une partie du code des serveurs où ils sont hébergés, avant que l’utilisateur ne décide d’y accéder.

D’un autre côté, Chrome 103 inclut la prise en charge des documents multimédias .avif dans le menu « partager » du navigateur, facilitant le processus lors du partage de contenu dans ce format.

Comment accéder aux drapeaux Chrome sur Android et activer les fonctionnalités cachées

Également compris la possibilité d’accéder au stockage de l’appareil pour les polices stockés localement, afin que les applications telles que les éditeurs d’images ou de vidéos en ligne aient la capacité de importer ces polices pour offrir une plus grande variété de polices à l’utilisateur.

Pour le moment, Google Chrome 103 n’est disponible qu’en version bêta. Vous pouvez suivre les étapes indiquées dans notre guide pour télécharger la dernière version de Chrome et commencer à profiter des dernières fonctionnalités du navigateur.

