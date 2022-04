Google Chrome 101 est désormais téléchargeable : voici son actualité

Partager

La version 101 de Chrome est maintenant disponible – c’est tout ce que la mise à jour inclut.

Après avoir franchi une étape majeure avec la version 100 de Chrome, Google a publié une nouvelle mise à jour du navigateur qui, à partir d’aujourd’hui, est déjà disponible pour les utilisateurs comme Google l’a annoncé sur le blog officiel de Chrome.

Chrome 101 n’est pas un saut aussi important que Chrome 100. Malgré cela, il introduit quelques changements intéressants qui méritent d’être examinés.

Notes sur le gestionnaire de mots de passe, améliorations du groupe d’onglets, etc.

Comment comptent-ils dans AndroidPolicel’une des nouveautés les plus intéressantes introduites par Google Chrome 100 consiste en la possibilité de ajouter des notes aux mots de passe stockés dans le gestionnaire de mots de passe intégré de Chrome. Cette fonction est disponible en activant une fonction cachée ou « flag », accessible via l’URL _chrome://flags/#password-notes_.

D’autre part, Chrome 101 améliore également la gestion des groupes d’onglets, introduisant la possibilité de sauvegarder ces groupes pour éviter qu’ils ne soient supprimés à la fermeture du navigateur. Grâce à une nouvelle option incluse dans Chrome 101 pour ordinateur, vous pouvez enregistrer des groupes pour les ouvrir plus tard. Là encore, la fonction est accessible après mise en place d’un « flag » via l’URL chrome://flags/#tab-groups-save.

Chrome 101 a également amélioré l’interface du menu de téléchargement du navigateurremplaçant la barre inférieure classique par une menu de téléchargement accessible par le haut, où tous les fichiers téléchargés apparaissent. Pour le moment, cette fonction est en cours de développement, mais elle peut être activée à l’aide du « drapeau » chrome://flags/#download-bulle.

Ce sont les changements les plus importants introduits par la version 101 de Google Chrome. Il est également possible de trouver d’autres nouveautés, principalement destinées aux développeurs et qui n’affecteront pas le quotidien des utilisateurs de navigateurs –du moins pour l’instant–. Afin de profiter des nouvelles fonctionnalités, assurez-vous simplement de télécharger et d’installer la dernière version disponible de Chrome.

