Google célèbre le vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars avec une animation spéciale d’oeuf de Pâques

Wonderbox Coffret cadeau - Vol en hélicoptère à Aix-en-Provence - Sport & Aventure

Coffret cadeau Wonderbox - Envolez-vous pour le septième ciel avec Hélico Évasion, situé à Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône ! Profitez d'un baptême de l'air et d'une expérience unique. Vous serez accompagnés pendant toute la durée de la prestation pour plus de sensations et de sécurité. On