Google célèbre la mission DART de la NASA avec un curieux "œuf de Pâques" caché dans le navigateur

Un « œuf de regard » caché dans Google célèbre la mission DART de la NASA, qui impliquait l’envoi d’un satellite pour percuter un astéroïde.

Cette semaine, le navire de fléchettes NASA, voyageant à une vitesse de 6 kilomètres par seconde, est entré en collision avec l’astéroïde Dimorphos intentionnellement et dans le but de le dévier de sa trajectoire. C’est l’un des premiers missions de défense planétaireet son exécution fut un succès complet.

Google, bien sûr, n’a pas voulu rater l’occasion de célébrer une telle étapeet il l’a fait à sa façon : à travers un œuf de Pâques caché dans votre navigateur.

Découvrez l’easter egg caché par Google dans son moteur de recherche à l’occasion de la mission DART

DART se réfère à « Double Asteroid Redirection Test », et c’est une mission consistant à tester s’il est possible de dévier un astéroïde de sa route, afin d’éviter un éventuel risque de collision avec la planète Terre.

La mission a été un succès, puisqu’il a été possible détourner l’astéroïde Dimorphones de son orbite d’originebien qu’il ne représente aucune menace pour la Terre.

A l’occasion de la mission, Google a introduit un petit secret dans son moteur de recherche. Au effectuer une quête liée à la missionsoit « DART NASA » ou « Double Asteroid Redirection Test », nous verrons une animation montrant un satellite traversant l’écran de gauche à droite. Lorsque vous atteignez le bord de l’écran, vous pouvez voir une collisionet les résultats de la recherche deviennent « décalés » de leur position d’origine.

La œuf de Pâques Il est visible à la fois sur la version de bureau de Google et sur la version mobile du moteur de recherche.

Ce n’est pas la première fois que Google cache des secrets de ce type dans son moteur de recherche. L’entreprise célèbre depuis des années des événements historiques à travers des animations, des mini-jeux ou encore les mythiques Doodles.

