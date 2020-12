Google Camera 8.1 arrête d’utiliser l’objectif ultra-large du Pixel 4a et du Pixel 5 pour l’astrophotographie

Tendance FP29 déc.2020 17:08:35 IST

La dernière mise à jour de Google Camera 8.1 désactive l’utilisation de l’astrophotographie dans Pixel 4a 5G (Critique) et Pixel 5 à l’aide de l’objectif ultra-large. L’objectif était capable de cliquer sur des plans d’astrophotographie larges auparavant, mais les utilisateurs ont signalé qu’ils n’étaient plus en mesure de le faire, depuis le lancement de la dernière mise à jour en novembre. Selon Google, l’astrophotographie couvre le domaine de la capture de scènes extérieures la nuit avec une distinction claire. Les grands smartphones souffrent également d’une qualité drastique abandonnée pendant la nuit.

Mais en utilisant les nouveaux téléphones Pixel, les gens pouvaient «prendre de belles photos à la main» dans des environnements très sombres. Cela a été possible en visitant l’onglet Night Sight dans Google Camera et on pouvait cliquer sur les images dans les zones sombres, où le mode normal de l’appareil photo produirait des «images granuleuses, gravement sous-exposées». Un autre élément nécessaire pour l’astrophotographie était d’immobiliser l’appareil photo. Cela peut être fait en gardant le téléphone sur une surface stable ou sur un trépied.

Le Pixel 4a et le Pixel 5 permettent aux utilisateurs de zoomer en mode astrophotographie, ce qui permet d’obtenir des images du ciel nocturne encore plus précises et claires. Mais après le mise à jour déployée à la mi-novembre, il semble que Google ait discrètement dit adieu à la mode. Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur frustration face au mise à jour sur Reddit. Un utilisateur a déclaré: «Supprimer des fonctionnalités sans le dire à personne est juste un gros échec», tandis qu’un autre a déclaré que la fonctionnalité avait été supprimée de l’objectif grand angle uniquement et que cela était dû au fait que certaines personnes recevaient des «photos astronomiques teintées de vert».

Portail technique 9to5 Google a déclaré qu’il y avait un moyen de continuer à utiliser la fonctionnalité. Les utilisateurs devront simplement désinstaller la dernière mise à jour et revenir à la version 7.6. L’interface utilisateur sera un peu différente de la version 8.0 mise à jour, mais le mode astrophotographie de l’objectif ultra-large sera de retour.

.

