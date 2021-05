Google aura des magasins physiques dans le style Apple Store: le premier ouvrira à New York cet été

Couette1 pers 140x200cm - Noir Couette microfibre imprimée New York 200 g/m² - Blancheporte

Invitez une ville à l'énergie magique dans vos songes nocturnes avec cette couette imprimée en microfibre. Une couette toute moelleuse et toute chaude parée d'une photo impression de la ville de NEW-YORK avec inscription. Cette couette est si stylée tendance que l'on a aucune envie de l'utiliser avec une housse, en plus elle se lave très facilement ! - Couleur noir - Taille Couette 1 pers : 140x200 cm - COMPOSITION Enveloppe en microfibre 100% polyester pour la douceur. Garnissage 100% polyester 200 g/m². DÉTAILS Garnissage en fibres de polyester creuses et siliconées, densité 200 g/m² pour le moelleux et la chaleur, offrant une meilleure isolation. Couette avec 1 face imprimée et 1 face unie. Décorative et pratique d'entretien, elle peut s’utiliser sans housse. ENTRETIEN Facile, lavable en machine à 40°. Séchage rapide.