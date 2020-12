Google Assistant expérimente des routines qui s’activent au lever et au coucher du soleil

La personnalisation de votre enceinte intelligente en fonction du soleil pourrait être possible très prochainement.

La puissance de Google Assistant n’est pas encore entièrement connue. L’assistant Google s’est beaucoup amélioré ces derniers mois, ajoutant à son portefeuille une bonne poignée d’options intéressantes avec lesquelles en tirer le meilleur parti.

La société a intégré de nouvelles routines avec lesquelles Google Assistant s’adapte à votre façon de vivre au jour le jour et, précisément dans ce sens, deux autres options pourraient bientôt être ajoutées: routines du lever et du coucher du soleil.

Tel que rapporté par un utilisateur dans un article publié sur Reddit, Google teste certains Google Home l’inclusion des nouvelles routines susmentionnées. Ceux-ci permettent un haut degré de personnalisation (que nous verrons en détail ci-dessous) se concentre sur la position actuelle du soleil.

Ainsi sont « Sunrise » et « Sunset »

Les nouvelles fonctions de Google Assistant vous permettent d’établir des routines en fonction de la position du soleil et même d’un endroit précis. Par exemple, vous pouvez définir le début d’une chanson avec le soleil couchant quand il donne à Madrid (donc chaque jour sonnera avec des minutes de différence) et que vous résidez à New York.

Parmi les possibilités de personnalisation figurent les jours de la semaine, l’emplacement, le recevoir ou non une notification sur le smartphone lorsque la routine est sur le point de commencer et, mieux encore, la rendre compatible avec d’autres accessoires.

Ainsi, à titre d’exemple, si vous avez plus d’appareils connectés au haut-parleur intelligent, une lumière ou un appareil connecté à une prise intelligente peut être allumé, en même temps qu’une chanson est jouée avec le coucher du soleil. Lisez comme ceci, la vérité peut ressembler un peu à Black Mirror, mais son utilité au-delà des idées bizarres et mauvaises n’est pas contestée.

Pour le moment, on insiste, ce sont des routines en phase de test, mais il ne serait pas surprenant que dans peu de temps, Google mette à jour ses appareils et les inclue à un niveau général.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂