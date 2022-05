Google Assistant est désormais disponible sur la Galaxy Watch 4 de Samsung

24 mai 2022 11:43:27 IST

La Samsung Galaxy Watch 4 devait faire l’objet d’une mise à jour qui lui permettrait de prendre en charge Google Assistant pendant longtemps. La tentative de Samsung d’intégrer son propre assistant personnel, Bixby, a été accueillie avec des réactions mitigées, la grande majorité des utilisateurs d’appareils Galaxy ne s’y prêtant pas. Inutile de dire que Bixby a été un désastre pour Samsung.

Étant donné que Samsung et Apple prévoient tous deux de s’attaquer à Apple et ont travaillé sur un plan commun pour y parvenir, nous avons vu les deux se réunir pour la dernière Galaxy Watch, arborant une version hybride du système d’exploitation portable de Google que les entreprises ont baptisé, « Portez le système d’exploitation propulsé par Samsung. » C’était un retour au système d’exploitation après près d’une décennie de concentration sur l’open-source Tizen, offrant désormais une sorte d’approche hybride entre les deux.

Grâce à cet accord, les appareils de Samsung ont considérablement amélioré leur accès aux applications tierces via le Play Store, tandis que Wear OS a considérablement augmenté sa part de marché avant la sortie de Pixel Watch.

Un autre avantage que le partenariat entre Samsung et Google, en particulier pour les utilisateurs, est l’accès accru aux services de Google sur les appareils portables de Samsung. Les propriétaires de Galaxy Watch 4 pourront désormais télécharger et utiliser Google Assistant sur leur poignet, apportant des commandes vocales améliorées au petit écran.

Cela dit, Bixby va toujours rester, au moins jusqu’à ce que la prochaine Galaxy Watch apparaisse cette année.

Google a sans aucun doute promis à Samsung de se concentrer davantage sur Wear OS, qui a largement fait du surplace sur un marché dominé par un seul acteur, l’Apple Watch.

Il sera intéressant de voir comment ce partenariat se déroulera et évoluera lorsque Google lancera enfin son propre montre Pixel à leur Événement d’automne, avec la série Pixel 7. Google espère s’attaquer directement à Apple et devenir la smartwatch Android de facto. Sont-ils capables de convaincre les premiers acheteurs de montres connectées et, plus important encore, de convertir les utilisateurs d’Apple Watch. Si ce n’est pas le cas, cela risque de grignoter la part de Samsung sur le marché des wearables.

