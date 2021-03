Google Assistant aura de la mémoire et une fonction pratique pour les investisseurs

Dans très peu de temps, l’Assistant Google sera bien plus utile grâce à ses nouvelles fonctions.

Le L’Assistant Google est sur le point de recevoir de nouvelles fonctionnalités cela en fera un élément beaucoup plus utile dans Android. Comme ils l’ont découvert dans Développeurs XDA Après avoir examiné le code de la dernière version de l’application, Google prépare une fonction «mémoire», qui aidera les utilisateurs à se souvenir des choses importantes.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui est sur le point d’arriver. Des indications ont également été trouvées qui pointent vers l’inclusion de nouvelles fonctionnalités sympas.

5 choses que Google veut que vous demandiez à l’assistant

L’Assistant Google se souviendra des choses pour vous

Sans aucun doute, la chose la plus frappante à propos de cette future mise à jour de l’Assistant Google sera la fonction de « Mémoire ». D’après ce qui a été découvert, cette fonction permettra enregistrer et trouver des choses rapidement. Ainsi, tout ce que vous avez à faire est dire à l’assistant de se souvenir de quoi que ce soit, et il enregistrera automatiquement ces informations en mémoire, pour pouvoir y accéder plus tard.

Parmi les choses qui peuvent être sauvegardées dans la mémoire de l’Assistant Google, nous trouverons liens, notes, rappels, photos ou captures d’écran. De plus, il y aura la possibilité de tout organiser à travers des étiquettes. Tout cela sera accessible via l’Assistant, soit en le demandant avec une commande vocale, soit via le nouveau raccourci pour l’écran d’accueil.

En plus de cela, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux investisseurs et aux utilisateurs intéressés par les émissions d’actions recevoir des notifications sur événements sur les résultats financiers des principales entreprises et de celles que nous suivons via la plateforme boursière Google.

Toutes les applications Google que vous pouvez installer sur votre Android

Pour l’instant, aucune de ces fonctionnalités n’est disponible dans l’Assistant Google. Ils ont été découverts dans le code de l’application, nous devrons donc attendre que leur développement progresse pour continuer à apprendre plus de détails à leur sujet. Tôt ou tard, ils finiront par atteindre l’Assistant via une mise à jour de l’application Google.

