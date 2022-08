Google apportera l’une des meilleures fonctionnalités d’Android 13 aux anciens mobiles

L’une des nouveautés les plus intéressantes d’Android 13 sera disponible sur les modèles qui ne recevront pas la mise à jour.

Tous les téléphones mobiles du marché ne recevront pas Android 13, mais cela ne signifie pas que Google a oublié les anciens smartphones qui, pour une raison ou une autre, ne seront pas compatibles avec la mise à jour système attendue.

En fait, certains des Actualités Android 13 finira par se répercuter sur les modèles qui ne recevront pas la mise à jour, grâce aux mises à jour de certaines des principales applications de Google, telles que Services Google Play.

Récemment, on a découvert que l’un des changements les plus intéressants et utiles de la prochaine version d’Android il finira par atterrir sur des modèles avec des versions antérieures du système. Il s’agit de nouveau sélecteur d’images et de médias intégré au système, car il devrait atteindre même les téléphones mobiles avec des versions antérieures à Android 10 à l’intérieur.

Le nouveau sélecteur d’images sera disponible sur les appareils exécutant des versions antérieures à Android 10

Comme nous l’avons déjà vu lors de l’examen de l’actualité d’Android 13, l’un des changements introduits par cette nouvelle version consiste en un nouveau menu de sélection d’images qui apparaît, par exemple, lorsqu’une application nous demande de joindre une photo à un message, ou de modifier une image de profil d’utilisateur.

En plus d’avoir un design renouvelé et plus intuitif, ce menu de sélection d’images donne à l’utilisateur un plus grand contrôle sur les fichiers, puisque vous permet de choisir exactement quelles images et vidéos l’application a accès, au lieu d’accorder l’accès à tout le contenu multimédia présent sur l’appareil. Aussi, le menu de la possibilité de choisir des images ou des vidéos spécifiques auxquels l’application peut accéder.

Google aurait conclu qu’une mesure de confidentialité aussi importante, ne devrait pas être réservé aux utilisateurs disposant d’appareils modernes. Pour cette raison, j’aurais décidé étendre sa disponibilité aux terminaux avec Android 10 et versions antérieuresgrâce à une mise à jour des services Google Play.

Ceci est expliqué dans le blog technique d’Esper.io, où ils indiquent qu’aujourd’hui, les appareils exécutant Android 11 et 12 ont techniquement déjà accès à cette fonctionnalitéet c’est aux développeurs de l’implémenter dans leurs applications.

Ils disent aussi que Google aurait intégré cette même fonction dans Google Play Services visant à API Android version 28correspondant à Android 9. Par conséquent, il existe des indications plus que claires qui indiquent que le nouveau menu de sélection de fichiers sera disponible sur les anciennes versions du système.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂