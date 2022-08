Google, Apple, Meta, Amazon, Twitter : un nouveau rapport révèle qui collecte le plus de données auprès des utilisateurs

in

25 août 2022 14:58:20 IST

Les Big Tech ou les plus grandes entreprises technologiques voudraient nous faire croire qu’elles se soucient vraiment des données et de la confidentialité de leurs utilisateurs. À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher pendant toutes ces années, vous devriez savoir que c’est un mythe.

La réalité est que toutes les entreprises technologiques, même celles qui prétendent avoir une politique de « confidentialité des utilisateurs d’abord », recueillir certaines données ou l’autre. Presque toutes les grandes entreprises technologiques ont été accusées d’espionner ces données et de les utiliser à des fins personnelles, principalement par le biais de la publicité et d’autres opérations de marketing secrètes.

Une analyse récente menée par StockApps.com a révélé quelle entreprise collecte le plus de données et combien de données vous concernant sont suivies.

L’analyse de StockApps a révélé que de toutes les entreprises technologiques avec lequel on interagit quotidiennement, Google collecte le montant le plus élevé de données utilisateurs, bien plus que ce dont Meta, ex-Facebook était accusé.

Google collecte 39 types de points de données par rapport à Twitter qui collecte 24 types de points de données, ce qui en fait le deuxième agrégateur de données le plus élevé. Amazon collecte 23 types de données, Facebook suit 14 types de données et le plus petit nombre de points de données est collecté par Apple qui est de 12.

« La plupart des gens n’ont pas le temps ni la patience de lire les politiques de confidentialité qui peuvent s’étendre sur plusieurs pages pour chaque site Web qu’ils visitent. De plus, il est peu probable que tous les utilisateurs aient une formation en droit pour bien comprendre la politique de confidentialité », a déclaré Edith Reads de StockApps.com dans un communiqué.

Étant donné que tout le modèle commercial de Google dépend des données, cela ne devrait pas surprendre. Les experts en cybersécurité ont souvent postulé qu’au lieu de considérer Google comme un fournisseur de services bienveillant, il serait préférable de les considérer comme une société de publicité et de marketing, que leurs vrais clients ne sont pas des utilisateurs finaux qui utilisent leurs services, mais de gros sociétés qui ont quelque chose à vendre.

En 2021, un groupe de chercheurs du Trinity College de Dublin, en Irlande, a découvert que Google collecte environ 20 fois plus de données sur les appareils Android qu’Apple à partir de leurs iPhones.

Facebook et Twitter enregistrent également beaucoup plus de données que nécessaire. Cependant, Facebook stocke principalement les données saisies par les utilisateurs. En ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs, Apple fait un meilleur travail qu’Amazon en ne stockant que les données nécessaires pour maintenir les comptes des utilisateurs actifs. Selon le rapport, cela est dû au fait que leur site Web dépend moins des revenus publicitaires que Google, Twitter et Facebook.

Cependant, cela est sur le point de changer. Ces derniers mois, les revenus publicitaires d’Apple ont augmenté de façon exponentielle. Naturellement, ils exploreront leurs options sur toute la ligne.

