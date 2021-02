Google anticipe 2,6 millions de dollars pour résoudre les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait discriminé les femmes ingénieurs asiatiques

02 févr.2021 16:19:16 IST

Google versera 2,6 millions de dollars à plus de 5 500 employés et anciens candidats pour résoudre les allégations selon lesquelles le géant de l’internet aurait fait preuve de discrimination à l’égard des femmes ingénieurs et asiatiques en Californie et dans l’État de Washington. Le règlement annoncé lundi clôt une affaire vieille de 4 ans que le ministère du Travail a présentée dans le cadre de ses examens périodiques des pratiques de rémunération chez les entrepreneurs du gouvernement fédéral tels que Google.

Cette enquête a abouti à des accusations selon lesquelles, pendant une période allant de 2014 à 2017, Google a payé les femmes ingénieurs moins que les hommes occupant des postes similaires. Les écarts de rémunération ont été cités dans plusieurs bureaux Google de son État d’origine, la Californie, ainsi que dans des établissements à Seattle et à Kirkland, dans l’État de Washington.

Google avait farouchement contesté les allégations comme non fondées avant de parvenir au règlement sans reconnaître aucun acte répréhensible.

« Nous pensons que chacun devrait être payé en fonction du travail qu’il accomplit, pas de sa personne, et investir massivement pour rendre nos processus de recrutement et de rémunération justes et impartiaux », a déclaré Google lundi. La société de Mountain View, en Californie, a également déclaré qu’elle avait mené des audits internes au cours des dernières années pour remédier aux inégalités de rémunération de ses employés hommes et femmes.

Néanmoins, le règlement exigera que Google verse 1,35 million de dollars à plus de 2 500 de ses femmes ingénieurs pour les indemniser pour la discrimination passée alléguée par le ministère du Travail. Un montant supplémentaire de 1,23 million de dollars est destiné à plus de 1 700 femmes et asiatiques qui ont postulé sans succès pour des emplois d’ingénierie chez Google.

Le règlement exige également que Google verse 250 000 dollars par an pendant cinq ans pour créer une réserve afin de couvrir les ajustements nécessaires encore nécessaires à l’avenir.

«Quelle que soit la complexité ou la taille de la main-d’œuvre, nous restons déterminés à faire appliquer les lois sur l’égalité des chances pour garantir la non-discrimination et l’équité dans la main-d’œuvre», a déclaré Jane Suhr, qui supervise les programmes fédéraux de conformité des contrats du Département du travail à San Francisco.

Le règlement mettra à peine en péril Google ou sa société mère Alphabet Inc., qui génère plus de 130 milliards de dollars de revenus annuels.

Mais la nouvelle d’un règlement peut encore entacher la réputation jadis chérie de Google en tant qu’employeur qui chouchoute ses employés au point de les gâter avec des chèques de paie moelleux, de la nourriture gratuite et d’autres avantages en peluche.

Ces dernières années, de plus en plus d’employés de Google ont ouvertement critiqué les pratiques de la direction, y compris des allégations de dorloter de puissants dirigeants masculins qui harcelaient des employées. Plus récemment, des milliers d’employés de Google ont protesté contre le départ en décembre d’une chercheuse en intelligence artificielle qui affirme avoir été licenciée pour un document de recherche qui ne convenait pas à l’entreprise.

