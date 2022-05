Google annonce les Pixel 7 : ils arriveront à l’automne avec un design renouvelé

in

Voici les Pixel 7 et Pixel 7 Pro : images et fonctionnalités officielles.

Google a surpris lors de l’I/O annonçant l’arrivée du nouveaux Pixel 7 et 7 Pro à l’automne de cette année, peu après avoir montré au monde son nouveau smartphone pas cher, le Pixel 6a, et avant de dévoiler l’arrivée de son première montre connectée, la Google Pixel Watch.

Profitant de l’occasion, l’entreprise a partagé le premières images et fonctionnalités de ce qui est à venir avec la prochaine génération de la famille de smartphones de la série Pixel, disponible, encore une fois, en deux finitions.

Les Pixel 7 et 7 Pro suivront les lignes esthétiques des Pixel 6 et 6 Pro actuels, bien qu’ils introduiront d’importants changements tels qu’une « Camera Bar » qui préserve la finition métallique et la couleur du châssis latéral de l’appareil.

En ce sens, la marque a confirmé que les Pixel 7 et 7 Pro seront en aluminium 100% recyclé. De plus, la marque a confirmé les couleurs dans lesquelles ils seront disponibles.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro arriveront à l’automne avec un Processeur Tensor nouvelle génération, Android 13 et la Pixel Watch main dans la main. Pour l’instant, c’est tout ce qui a été confirmé.

