Google annonce le début de la fin des mots de passe

Google a fait un grand pas en avant en éliminant les mots de passe comme méthode d’authentification pour accéder à notre compte : les clés d’accès arrivent.

Clés d’accès Google en action.

rejoindre la conversation

Google continue de travailler pour faciliter la vie des utilisateurs et, pour ce faire, il introduit de temps en temps des améliorations visant à rendre l’accès à Internet via des appareils Android et à gérer l’ensemble de notre vie numérique aussi simple et indolore que possible. L’un de ces moyens est le très utile gestionnaire de mots de passe de Google, qui nous permet de les conserver tous au même endroit.

Aujourd’hui, comme l’a publié la société Mountain View sur son blog, le Big G a donné un Un grand pas en avant dans l’élimination des mots de passe avec des clés d’accès. Selon l’entreprise, avec ces clés d’accès, vous pouvez configurer différentes méthodes pour vous connecter à votre compte Google de manière plus sécurisée qu’avec des mots de passe.

Que sont les clés d’accès et comment fonctionnent-elles ?

En quelques mots, les clés d’accès nous permettent de configurer comme méthode d’accès dans notre compte Google empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code PIN de verrouillage de notre téléphone. Ces clés d’accès sont efficaces contre les attaques d’acteurs malveillants comme le phishing, ce qui les rend plus sécurisées que l’authentification en deux étapes par SMS selon la technologie.

Si vous accédez déjà à l’URL g.co/passkeys vous pouvez définir une clé d’accès et la tester avec votre terminal. La fonctionnalité est déjà disponible pour les utilisateurs individuels (les groupes de travail devront encore attendre un peu) et elle fonctionne avec la méthode de déverrouillage principale de votre appareil. Dans le cas de mon Samsung Galaxy S22 Ultra, il utilise l’empreinte digitale comme clé d’accès.

Pour le tester, essayez d’accéder à n’importe quel service Google avec votre compte. Vous verrez qu’il vous est demandé entrer la clé d’accès. Dans mon cas, je dois cliquer sur le lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Une fois cela fait, je peux accéder sans avoir recours à une authentification en deux étapes : avec mon empreinte digitale, Google a déjà la confirmation que c’est bien moi.

Il convient de mentionner que bien que la fonction puisse déjà être testée, les mots de passe seront toujours disponibles pour un peu plus longtemps. Google n’a pas précisé combien de temps, mais il mentionne dans son message qu’il nous faudra un certain temps pour utiliser uniquement les clés d’accès comme méthode d’authentification.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?