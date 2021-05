Google annonce la plus grande mise à jour Wear (OS) jamais publiée: faire équipe avec Samsung et se concentrer sur l’activité physique

Wear OS n’a pas été exactement le projet le plus gâté de Google. Ses dirigeants ont quitté cette plate-forme en deuxième (ou troisième) ces derniers temps, mais maintenant la société a annoncé « la plus grande mise à jour » jamais publiée pour ce système d’exploitation de smartwatch. Et pour démarrer cette nouvelle étape, la plateforme change de nom, et maintenant ça s’appelle « Wear » pour sécher.

Pour cette nouvelle version de la plateforme Google s’est associé à Samsung, et créera une «plate-forme unifiée» pour les développeurs et les utilisateurs. Il est également prévu de renforcer la capacité de personnalisation de ces appareils, mais aussi le rôle de premier plan clair des montres intelligentes: devenir moniteurs et quantificateurs de notre activité physique, et c’est là que Fitbit entre en jeu.

Google et Samsung créent une plate-forme unifiée

L’une des nouveautés les plus significatives de cette nouvelle étape de Wear (rappelez-vous, ce n’est plus Wear OS) est que Google a décidé de s’allier avec Samsung – comme les rumeurs l’ont souligné – et associez «le meilleur de Wear and Tizen dans une plateforme unique et unifiée». Selon les responsables de Google, cela permettra de profiter des atouts des deux et d’offrir ainsi de meilleures performances et plus d’autonomie aux montres intelligentes qui profitent de cette plateforme.

Dans Google, ils ont parlé d’améliorations allant jusqu’à 30% des temps de lancement des applications grâce à ce travail combiné (au moins dans les derniers chipsets, soulignent-ils), mais aussi il sera intéressant de voir quelles sont les améliorations d’autonomie. Dans ce cas, diverses zones ont été optimisées, comme celle qui vous permettra de surveiller votre fréquence cardiaque pendant la journée puis de surveiller votre sommeil la nuit et de le faire pour qu’il reste encore de la batterie pour le lendemain.

L’alliance Google et Samsung n’est qu’au niveau du développement: le nouveau Wear sera disponible pour tous les fabricants d’appareils, et les développeurs sont également invités à travailler pour faire de cette plateforme un succès.

Nous verrons des améliorations dans Google Maps et Google Assistant, qui subiront diverses refontes et améliorations. Google Pay sera également repensé et ajoutera la prise en charge de 26 nouveaux pays en plus des 11 où il est déjà possible de l’utiliser. YouTube Music sera également disponible sur les montres avec le nouveau Wear, mais s’il y a un protagoniste clair dans cette mise à jour, c’est la santé.

Plus que jamais l’accent sur la santé et l’activité physique

Dans Google, ils ont expliqué comment l’un des piliers de cette mise à jour sera dans la nouvelle expérience utilisateur, ce qui simplifiera l’accès à toutes les fonctions de la montre, mais le rendra également possible personnaliser cette interface avec les « Tiles » qui permettront d’intégrer différents types d’informations dans ce « bureau » principal qui est la sphère que nous utiliserons à tout moment.

Fitbit sera un élément fondamental de cette nouvelle étape de Wear OS. L’expérience de cette entreprise dans le domaine de la santé et de l’activité physique sera mise à profit, et des fonctionnalités qui faisaient déjà partie des bracelets et montres de quantification de Fitbit seront intégrées à la plate-forme Wear OS.

Parmi eux, les progrès de la surveiller notre santé ou ces messages qui nous motivent lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs de rester actifs et en forme.

Le nouveau Wear OS pour smartwatches sera disponible plus tard et arrivera avant la fin de cette année, mais Pour le moment, aucune date précise n’a été donnée pour sa sortie finale ni des données sur la rétrocompatibilité avec les appareils existants.

Il n’a pas non plus été question d’une Pixel Watch théorique, mais Samsung a confirmé que votre prochaine Galaxy Watch utilisera cette plate-forme unifiée, tout comme les futurs appareils Fitbit.

Plus d’informations | Google