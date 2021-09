Google annonce de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’Android handicapés d’utiliser leurs smartphones en mains libres

24 sept. 2021 12:17:21 IST

En haussant les sourcils ou en souriant, les personnes souffrant de troubles de la parole ou physiques peuvent désormais utiliser leurs smartphones Android en mode mains libres, a déclaré jeudi Google. Deux nouveaux outils mettent l’apprentissage automatique et les caméras frontales sur les smartphones au travail pour détecter les mouvements du visage et des yeux.

Les utilisateurs peuvent scanner l’écran de leur téléphone et sélectionner une tâche en souriant, en haussant les sourcils, en ouvrant la bouche ou en regardant vers la gauche, la droite ou le haut.

« Pour rendre Android plus accessible à tous, nous lançons de nouveaux outils qui facilitent le contrôle de votre téléphone et la communication à l’aide de gestes faciaux », a déclaré Google.

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que 61 millions d’adultes aux États-Unis vivent avec un handicap, ce qui a poussé Google et ses concurrents Apple et Microsoft à rendre les produits et services plus accessibles.

« Chaque jour, les gens utilisent des commandes vocales, comme » Hey Google « , ou leurs mains pour naviguer sur leurs téléphones », a déclaré le géant de la technologie dans un communiqué. article de blog.

« Cependant, ce n’est pas toujours possible pour les personnes souffrant de graves troubles moteurs et de la parole. »

Les changements sont le résultat de deux nouvelles fonctionnalités, l’une s’appelle « Camera Switches », qui permet aux gens d’utiliser leur visage au lieu de balayer et d’appuyer pour interagir avec les smartphones.

L’autre est Project Activate, une nouvelle application Android qui permet aux gens d’utiliser ces gestes pour déclencher une action, comme faire jouer une phrase enregistrée par un téléphone, envoyer un texte ou passer un appel.

« Maintenant, il est possible pour n’importe qui d’utiliser des mouvements oculaires et des gestes faciaux adaptés à son amplitude de mouvement pour naviguer sur son téléphone, sans mains ni voix », a déclaré Google.

Le gratuit Activer L’application est disponible en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis au jeu de Google magasin.

Apple, Google et Microsoft ont constamment déployé des innovations qui rendent la technologie Internet plus accessible aux personnes handicapées ou qui trouvent que l’âge a rendu certaines tâches, telles que la lecture, plus difficiles.

Les assistants numériques à commande vocale intégrés aux haut-parleurs et aux smartphones peuvent permettre aux personnes ayant des problèmes de vue ou de mouvement de dire aux ordinateurs quoi faire.

Il existe des logiciels qui identifient le texte sur les pages Web ou dans les images, puis le lit à voix haute, ainsi que la génération automatique de légendes qui affichent ce qui est dit dans les vidéos.

Une fonctionnalité « AssistiveTouch » qu’Apple a intégrée au logiciel alimentant sa montre intelligente permet de contrôler les écrans tactiles en détectant des mouvements tels que des pincements de doigts ou des serrements de mains.

« Cette fonctionnalité fonctionne également avec VoiceOver afin que vous puissiez naviguer sur Apple Watch d’une seule main tout en utilisant une canne ou en conduisant un animal d’assistance », a déclaré Apple dans un article.

Le colosse de l’informatique Microsoft décrit l’accessibilité comme essentielle pour permettre à chacun d’utiliser des outils technologiques.

« Pour permettre un changement transformateur, l’accessibilité doit être une priorité », a déclaré Microsoft dans un article.

« Nous visons à l’intégrer dans ce que nous concevons pour chaque équipe, organisation, salle de classe et maison. »

