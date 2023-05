Google Analytics Importer lancé par Fathom Analytics

Sony xr-85x90k

Téléviseurs Sony X90K / X93K / X94K Series Découvrez le téléviseur BRAVIA XR de Sony avec la technologie Full Array LED qui optimise les scènes avec plus de profondeur, de contraste et de couleurs vives. Obtenez de l'aide de Google en utilisant simplement votre voix. Full Array LED 4K Peu importe le contenu que vous regardez, il sera converti dans une qualité proche de la 4K8 grâce à notre processeur unique Cognitive Processor XR™. Habilement commandé par notre technologie unique, notre panneau Full Array LED contrôle le rétroéclairage par zones pour reproduire un contraste réaliste à la fois dans les zones claires et sombres. Vous bénéficierez d'images à la profondeur et au contraste plus vrais que nature. Processeur avec intelligence cognitive Cognitive Processor XR™ Donnez une nouvelle dimension à l'image et au son avec le Cognitive Processor XR™. Notre processeur révolutionnaire intégré aux téléviseurs Sony BRAVIA XR™ reproduit le contenu de la manière dont les humains le voient et l'entendent, pour une expérience incroyablement réaliste. Les images sont soumises à une analyse croisée et nettoyées, en particulier autour du point focal, pour obtenir une profondeur réelle, un contraste extraordinaire et de superbes couleurs vives. XR Triluminos Pro Doté du Cognitive Processor XR™, de notre panneau Full Array LED et de XR Triluminos Pro, le téléviseur X90K fait appel à plus d'un milliard de couleurs et les reproduit avec les subtiles nuances de la réalité. Il détecte la couleur à partir de la saturation, de la teinte et de la luminosité pour reproduire les nuances naturelles dans les moindres détails. XR HDR Remaster Grâce à la technologie XR HDR Remaster, ce téléviseur peut détecter chaque objet à l'écran, analyser sa couleur et ajuster son contraste pour des images encore plus réalistes. Le traitement par objet qui s'appuie sur le processeur BRAVIA XR accroît encore la précision en ajoutant entre autres un réglage des tonalités, de la saturation, de la luminosité, du vecteur de mouvement et de la bande passante. Le résultat ? Des scènes d'un réalisme fabuleux, avec une profondeur accrue, des textures fidèles et des couleurs naturelles. XR Contrast Booster 109 En équilibrant avec précision l'intensité lumineuse sur toute la surface de l'écran grâce à l'atténuation et au renforcement de certaines zones, la technologie XR Contrast Booster adapte la luminosité aux fortes lumières des reflets et aux noirs profonds des ombres. Les zones claires étant plus lumineuses et les zones d'ombre plus sombres, les scènes deviennent plus réalistes et offrent une profondeur et un niveau de détail supérieurs. Conversion 4K XR Grâce à la conversion 4K XR, profitez d'un divertissement en résolution proche de la 4K, quel que soit le contenu ou la source. Le Cognitive Processor XR™ tire parti d'une grande quantité de données et recrée intelligemment les textures et les détails manquants, offrant ainsi des images réalistes. 4K XR Super Resolution La technologie XR...