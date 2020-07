Google, Amazon,Facebook,Apple : trop grands , trop puissants ?

Aujourd’hui, les quatre PDG des plus importantes entreprises technologiques au monde témoigneront devant le congrès américain. Cela entre dans le cadre d’une investigation qui, à partir de juin dernier, a commencé à enquêter sur les quatre géants pour comprendre s’ils sont devenus trop grand et trop puissant afin de continuer à fonctionner.

La réunion d’aujourd’hui intervient après un peu plus d’un an d’enquête, 1,3 million de documents recueillis, cinq audiences publiques et des centaines d’heures de témoignages. Des éléments qui émergeront pour la première fois aujourd’hui avec l’affrontement entre le Congrès et les quatre dirigeants d’entreprises les plus influents au monde.

4 super entreprises, des motifs plus ou moins similaires

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jeff Bezos et Tim Cook comparaîtront ensuite devant le comité. Pour les deux premiers, ce n’est pas nouveau: ils ont tous deux déjà témoigné devant le Congrès ces dernières années. Jeff Bezos et Tim Cook ont ​​toujours tenté d’éviter cette situation (notamment dans le cas du PDG d’Apple) mais ont été contraints ces dernières semaines de se présenter à cette audience. De plus, ceux auxquels Zuckerberg et Pichai ont participé ce n’étaient pas des réunions antitrust et le comportement monopolistique, donc l’approche du Congrès aujourd’hui sera théoriquement plus dure sur ces chiffres. Et préparé, contrairement à la confrontation tragi-comique entre le Congrès et Zuckerberg l’année dernière.





L’objectif principal des quatre auditions d’aujourd’hui est de répondre à tous les documents recueillis par les autorités au cours des 13 derniers mois, une énorme quantité d’informations qu’aucun PDG de l’industrie technologique américaine n’a eu à affronter depuis affrontement entre le gouvernement américain et Microsoft dans les années 90. À la fin de cette phase, la Commission judiciaire de la Chambre publiera un rapport sur la manière dont les quatre entreprises ont évité de prendre leurs responsabilités en vertu des lois antitrust actuelles, car ces règles ont été conçues sans prendre en compte les entreprises de ce type et de cette taille.

La défense: “Nous sommes des entreprises américaines”

On anticipe déjà ce qui va se passer ce soir grâce à la publication du discours de Zuckerberg, dans lequel le PDG définit sa réalité comme “une entreprise fièrement américaine” qui croit “en la démocratie, en la liberté d’expression, en concurrence et inclusion. ” Dans son discours, Zuckerberg lancera également une flèche sur la Chine: “Il n’y a aucune certitude que ces valeurs l’emportent. Par exemple, la Chine construit sa version d’Internet sur des valeurs différentes et exporte cette vision vers d’autres pays. »Le discours du PDG d’Amazon Jeff Bezos était également attendu, qui expliquera ce soir comment« nous devrions scruter et évaluer toutes les grandes institutions, qu’il s’agisse d’entreprises, d’agences gouvernementales ou à but non lucratif. Notre responsabilité est de nous assurer que nous réussissons l’examen. “Même dans son cas, Bezos se concentrera sur le fait qu’Amazon est une entreprise née aux États-Unis, un pays où” plus que tout autre endroit au monde, les entreprises peuvent démarrer, se développer. et prospérer. ”