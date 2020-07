Google, Amazon, Facebook et Apple veulent un monde meilleur, mais qui n’affecte pas leur entreprise

La concurrence est perdante. Le milliardaire Peter Thiel le disait sans détour dans le Wall Street Journal en 2014, et son message semble correspondre parfaitement à ce que nous avons vu il y a quelques heures lors de la comparution des PDG de Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA) devant le Congrès de États Unis.

La participation (virtuelle) de Sundar Pichai, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Tim Cook était intéressante mais elle ne changera guère les choses de si tôt. Ce qu’il a précisé, c’est que ces entreprises veulent continuer à être (encore) plus grandes et s’ils doivent copier, acheter ou écraser la concurrence, ils continueront de le faire.

Facebook: si vous ne pouvez pas les gérer, achetez-les (juste au cas où)

Ce n’est pas personnel, ce sont les affaires. Si quelque chose ou quelqu’un menace leur entreprise, ils agissent en conséquence. Il s’agit essentiellement du résidu laissé par la comparution hier devant le Congrès américain des PDG de ce conglomérat artificiel formé par Google, Amazon, Facebook et Apple et qui a longtemps été connu sous le nom de GAFA.

Tous les signes indiquent depuis longtemps que ces géants de la technologie ne se promènent pas avec les petits pour défendre leurs positions sur le marché. Un e-mail divulgué lors de l’enquête a indiqué comment Mark Zuckerberg considérait Instagram et Path comme des menaces potentielles pour votre entreprise en 2012.

Zuckerberg en a discuté avec son directeur financier, David Ebersman, à celui qui a proposé la possibilité d’acquérir une de ces entreprises ou les deux. Ebersman ne l’a pas vu clairement et a averti que les acquisitions ne se déroulaient normalement pas bien.

L’un des deux avait tort. Devine qui.

L’attitude de toutes ces entreprises est claire et évidente. Comme probablement n’importe quelle entreprise, faire ce qu’il faut pour renforcer sa position et écraser ses concurrents, et l’interrogatoire des quatre PDG a donné quelques indices supplémentaires sur ce type d’activité.

Google soutient qu’il se concentre sur ce que veulent les utilisateurs

David Cicilline, qui a dirigé le processus d’examen et d’interrogation, a cité plusieurs courriels datant d’il y a dix ans dans lesquels des employés de Google parlaient de sites dont le trafic augmentait et qui pourrait menacer les revenus de Google.

Selon Cicilline un exemple clair est sur Yelp, qui a été blessé par Google, et lorsqu’il s’est plaint, il a été menacé de disparaître des recherches à moins que Google ne soit autorisé à explorer son contenu.

Sundar Pichai s’est défendu en disant que “quand je dirige une entreprise, Je me concentre à donner aux utilisateurs ce qu’ils veulent. [En Google] nous nous comportons selon les normes les plus élevées. ”

Cicilline a également interrogé Pichai sur la capacité de Google à collecter des données leur permettant d’identifier des concurrents potentiels. Pichai a indiqué que “comme toute autre entreprise nous essayons de comprendre les tendances, vous savez, les données que nous pouvons voir, et nous les utilisons pour améliorer nos produits pour les utilisateurs. “

Apple était, mais presque comme si cela n’avait pas été

Tim Cook a à peine lutté comme le reste des PDG qui sont apparus virtuellement via Webex à l’interrogatoire du Congrès. Dans VentureBeat, ils ont analysé la participation de chacun d’entre eux, et Cook a posé sept questions par 13 à Amazon et 16 à Facebook et Google.

En fait le PDG d’Apple a eu une participation qui a duré 25 minutes quand ceux de Zuckerberg, Bezos et Pichai duraient 50 minutes. Il n’a pas eu le temps pour beaucoup, bien qu’il ait été interrogé sur les politiques de l’App Store et comment l’entreprise ne laisse pas de place à d’autres alternatives.

La question n’a pas aidé, car Cook -comme le reste des participants- essayé de détourner l’attention et notons que «Apple est une entreprise américaine unique dont le succès n’est possible que dans ce pays».

Oui, un e-mail a été révélé dans lequel Apple a déclaré que dans les abonnements récurrents 40% ont été demandés la première année. Dans un courriel d’Eddy Cue à son équipe pour discuter des commissions pour les fournisseurs de contenu, il a expliqué que «je pense que nous laisserions de l’argent si nous ne demandions que 30% la première année d’abonnement».

Cook a allégué qu’Apple n’avait pas augmenté les commissions de l’App Store depuis son lancement et les avait en fait abaissées, faisant référence à la réduction de 15% des abonnements récurrents. Il n’y avait pratiquement aucune mention de controverses récentes avec Hey ou Spotify, cette affaire qui fait l’objet d’une enquête dans l’Union européenne.

Jeff Bezos a été attaqué de tous côtés

Pramila Jyapal, l’un des membres du Congrès qui ont participé à l’interrogatoire, a soulevé une question importante avec Amazon: “Permettez-moi de vous demander, M. Bezos, Amazon accède-t-il aux données des vendeurs lors de la prise de décisions commerciales?“

La question était importante et faisait référence aux soupçons qu’Amazon utilise les informations dont il dispose sur les vendeurs et leurs produits. pour finir par vendre leurs propres versions de ces produits à un prix inférieur.

Cette question fait partie d’une enquête de l’Union européenne contre Amazon, et Bezos était étonnamment plus ouvert que prévu: “Je ne peux pas garantir que la politique n’a jamais été violée. Nous continuons à enquêter attentivement. “

Jayapal a indiqué que “le comité a interrogé des employés qui disent que de telles violations se produisent fréquemment”, et une autre membre du Congrès, Lucy McBath, a également attaqué Bezos, affirmant que la société “bloque systématiquement” les fournisseurs les empêchant de vendre certains produits.

Bezos, qui a subi plus d’attaques (et plus agressives) que le reste des PDG, a de nouveau indiqué que “Je ne pense pas que ce soit ce qui se passe systématiquement. Les fournisseurs externes se débrouillent extrêmement bien dans le monde. ”

Comme pour Facebook, Bezos s’est également rappelé l’attitude d’Amazon envers ses concurrents. Ils lui ont rappelé le cas de Diapers.com, l’entreprise de fabrication de couches avec laquelle il était en compétition il y a des années. Amazon a investi 200 millions de dollars dans des fonds non performants en un trimestre en réduisant les prix d’autres couches qu’il a mises en vente dans sa boutique en ligne, ce qui a empêché Diapers de rivaliser.

“Vous dites qu’Amazon se concentre exclusivement sur les clients”, a demandé la membre du Congrès Mary Gay Scanlon. “Si tel est le cas, comment les clients en bénéficient-ils, en particulier les mères célibataires et les nouvelles familles? quand les prix ont augmenté par le simple fait que vous avez éliminé votre principal concurrent? “

Bezos a répondu que les couches “constituent une très grande catégorie de produits vendus dans de très nombreux endroits”, mais la vérité est que la société propriétaire de Diapers.com, Quidsi, a fini par être racheté par Amazon.

Conclusions: ce n’est que le début (et d’ailleurs, est-ce que quelqu’un se souvient de Microsoft?)

Comme l’ont souligné de nombreux analystes, l’apparence virtuelle de ces quatre grands PDG c’était plus des feux d’artifice qu’autre chose.

En fait, ses déclarations ne devraient être d’aucune utilité à court terme. Les membres actuels du Congrès probablement cesser d’être dans 100 jours, lorsque les élections présidentielles ont lieu.

Il est donc plus important placer cette apparence comme la première pierre du chemin. Celui qui peut conduire à des changements dans le futur, même dans un futur lointain. L’Union européenne a été particulièrement dure avec des comportements anticoncurrentiels pendant des années, mais les États-Unis ont toujours maintenu une position plus laxiste à ce sujet, peut-être (ou précisément) parce que les entreprises concernées étaient des entreprises américaines.

Cependant, les derniers scandales des géants de la technologie semblent avoir déclenché des événements qui montrent que le pouvoir et l’influence de ces géants devraient susciter des débats et des réglementations plus clairs sur l’activité de ces entreprises. Une puissance qui semble combler le reflet de Thiel auquel nous avons fait allusion au début. Celui qui avait un autre excellent message: “les monopoles sont bons pour la société”. Ils sont?

Au moins j’ai un doute. Je me demande ce que Satya Nadella en pensait. Je l’imagine avec du pop-corn assister à l’émission, souriant et pensant: “Nous l’avons déjà vécu.”

Ils l’ont fait et ont survécu. Maintenant (presque) tout va bien chez Microsoft. Ce que les choses.

Plus d’informations | Comité de la Chambre des États-Unis sur le pouvoir judiciaire