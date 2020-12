Google ajoute la prise en charge d’Apple Music aux haut-parleurs et écrans intelligents compatibles avec l’Assistant Google

Tendance FP09 déc.2020 11:14:20 IST

Google a annoncé qu’il ajoutait la prise en charge d’Apple Music à ses haut-parleurs intelligents Google Nest, ainsi qu’à d’autres haut-parleurs et écrans intelligents compatibles avec l’Assistant Google. L’ajout a été apporté à des appareils au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Japon. Selon Google article de blog, Les abonnés Apple Music peuvent rechercher et lire des chansons de plus de 70 millions de chansons, d’albums et de listes de lecture simplement en utilisant leur voix. Selon Google, pour lire de la musique depuis Apple Music, les utilisateurs doivent d’abord se connecter au compte Apple Music dans l’application Google Home.

On peut également sélectionner Apple Music comme service de diffusion de musique par défaut. Une fois qu’ils ont fait cela, tout ce qu’ils ont à faire est de dire «Ok Google, fais jouer la playlist New Music Daily» ou «Hey Google, fais jouer la playlist Rap Life».

Les utilisateurs peuvent demander à l’Assistant Google de lire une chanson, un artiste ou une liste de lecture spécifique disponible dans Apple Music. Ils peuvent également lire les chansons qu’ils ont aimées de la bibliothèque en disant: «Hey Google, fais jouer mes chansons» ou «Hey Google, fais jouer ma bibliothèque».

Les utilisateurs disposant de plusieurs haut-parleurs ou écrans intelligents compatibles peuvent utiliser la fonction de contrôle multi-pièces de l’application Google Home ou d’un écran intelligent Nest pour transférer la musique d’un appareil à un autre. Ils peuvent également écouter de la musique sur tous mes appareils en disant: « Ok Google, fais jouer de la musique sur toutes mes enceintes. »

Selon un rapport dans TechCrunch, de nombreux propriétaires de haut-parleurs intelligents Google utilisent des services tiers tels que Spotify, Pandora ou Deezer – qui sont déjà pris en charge dans l’application Google Home. Cependant, avec le Google Play Musique service arrêté, ce qui a vu le service fusionner avec Musique Youtube, beaucoup de gens ont dû décider de passer à un nouveau service ou de rester dans l’écosystème de Google, et beaucoup ont migré vers Apple.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂