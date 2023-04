Google ajoute des points forts sur les produits en ligne en élargissant l’utilisation des données structurées « Avantages et inconvénients »

Les propriétés de schéma utilisées pour les avantages et les inconvénients dans les avis – positiveNotes et negativeNotes – ont été étendues pour être utilisées avec les produits en ligne. Google a demandé le changement pour leur permettre de mieux comprendre les produits vendus en ligne.

Le 5 août 2022, Google a annoncé de nouvelles données structurées pour et contre les schémas qui pourraient être ajoutées aux critiques de produits éditoriaux. Les éditeurs ont été incités à ajouter les propriétés à leurs données structurées Review, car cela augmente les chances que la recherche Google affiche les avantages et les inconvénients dans leurs résultats riches.

Peu de temps après l’annonce de Google, 45secondes.fr Reviews a ajouté les nouvelles données structurées à ses avis. Le site a vu la liste « Avantages et inconvénients » apparaître sur ses extraits de recherche quelques jours après l’ajout des nouvelles données structurées.

À peu près au même moment où les avantages et les inconvénients ont été annoncés en août, Alex Jansen, ingénieur logiciel chez Google, a demandé à Schema d’ajouter la possibilité pour les sites de commerce électronique d’inclure les produits phares. Dan Brickley, un défenseur des développeurs chez Google qui gère également Schema, a proposé de tirer parti des mêmes propriétés utilisées pour les avantages et les inconvénients, positiveNotes et negativeNotes , pour les produits phares. Les deux ont accepté de donner suite à la proposition de Brickley, et la mise à jour a été incluse dans la version 15.0 de Schema le 25 octobre 2022.

Les boutiques en ligne peuvent désormais inclure les points forts des produits en utilisant les mêmes données structurées utilisées pour les avantages et les inconvénients dans les avis. En plus d’aider la recherche Google à mieux comprendre les produits en ligne, ils annonceront probablement l’ajout de produits phares dans les résultats riches à l’avenir, tout comme ils l’ont fait pour les avantages et les inconvénients des avis. Il est également possible que Google élargisse encore son utilisation de positiveNote et negativeNote parce que Jansen a dit que Google pourrait éventuellement envisager d’étendre son utilisation au-delà de Product and Review données structurées.