Google ajoute aux résultats de recherche des insectes en 3D et en réalité augmentée: ce sont ceux disponibles et vous pouvez donc les voir

Ces derniers mois, Google a ajouté tout un catalogue d’animaux en trois dimensions à ses résultats de recherche. La fonction permet de visualiser les animaux en réalité augmentée lorsque nous les recherchons dans le moteur de recherche et sélectionnons les voir en 3D. Après l’arrivée des animaux ou des dinosaures, maintenant c’est au tour des insectes.





Google a décidé d’ajouter un total de 23 insectes à son catalogue de faune en réalité virtuelle. Lorsque vous recherchez l’un d’entre eux dans le moteur de recherche, nous pouvons le placer dans la pièce ou où que nous soyons pour l’explorer sous différents angles. La liste est la plus variée, des coléoptères aux papillons en passant par les sauterelles, les libellules et les mouches.

Pour les explorer tous et savoir lesquels sont disponibles, voici la liste complète:

Scarabée rhinocéros (scarabée rhinocéros)

Coléoptère Hercule (coléoptère Hercule)

Coléoptère de l’Atlas (Coléoptère de l’Atlas)

Stag Beetle

Cerf géant

Miyama Stag Beetle (Miyama stag beetle)

Scarabée boule brillante

Scarabée bijou

Coccinelle (coccinelle)

Luciole (luciole)

Rosalia Batesi (Rosalia batesi)

Papillon machaon

Papillon Morpho

Papillon de l’Atlas (papillon de l’Atlas)

Mante religieuse (Mantis)

Sauterelle

Libellule

Frelon

Cigale robuste (Cigale robuste)

Cigale brune (Cigale brune)

Cigale périodique (Cigales périodiques)

Cigale de Walker (Cigale de Walker)

Cigale de noche (Cigale du soir)

Je ne suis pas particulièrement fan des insectes, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas curieux à leur sujet. Dans ce sens, pouvoir les explorer en trois dimensions et en taille réelle Sachant qu’ils ne vont pas quitter l’écran du mobile, c’est certainement une réussite.

Comment voir les animaux 3D dans les résultats de recherche Google

La première chose dont nous avons besoin pour pouvoir visualiser ces animaux est avoir un appareil compatible avec ARCore de Google. Sur le site officiel, nous pouvons voir la liste complète qui comprend un nombre infini de fabricants Android et pratiquement tous les modèles d’iPhone et d’iPad actuellement en vente. Avec le bon appareil, il suffira de rechercher l’animal dans le moteur de recherche Google et de choisir de le visualiser en 3D.

Vous pouvez consulter le tutoriel complet étape par étape, bien que voici les principales étapes à suivre:

Ouvrez le navigateur et recherchez l’un des animaux disponibles. Cliquez sur «Afficher en 3D» dans la section de résumé spécial qui apparaît comme un résultat vedette. Déplacez le téléphone une fois l’appareil photo ouvert jusqu’à ce qu’il reconnaisse l’environnement. Une fois que le téléphone aura reconnu l’environnement, la taille et la distance des objets, il placera automatiquement l’animal en réalité augmentée. Certains en taille réelle, d’autres plus petits pour s’adapter et d’autres plus grands pour voir leurs détails.

C’est essentiellement tout ce que nous avons à faire pour voir les animaux de Google en trois dimensions. Une fois en place, nous pouvons déplacez le téléphone pour les voir sous différents angles, il est également possible de déplacer l’animal ou de changer sa taille à notre guise.

