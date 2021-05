Google adopte la voie Apple: plus de performances pour le Pixel 6? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple n’utilise pas de chipsets Samsung, Qualcomm ou Mediatek dans l’iPhone, mais des développements internes. Google semble également avoir de tels plans et travaille probablement sur sa propre puce. Un employé de Google a maintenant confirmé ces plans par inadvertance.

L’A14 Bionic de l’iPhone 12 est actuellement la puce la plus rapide du marché des smartphones. Cela n’est pas seulement dû à la puissance de calcul pure, mais surtout Apple a parfaitement adapté le logiciel (iOS) au matériel. La puce fonctionne très efficacement et laisse ses collègues Android dans la poussière. Mais maintenant, Google prévoit également un développement en interne qui sera probablement utilisé dans le Pixel 6.

Nom de code: Whitechapel

Cela nous est révélé par un échange de codeurs Google dans le projet Android Open Source (AOSP). Un utilisateur du forum XDA a vu un indice clair dans les commentaires sur le code. Un codeur parle du P21, la forme courte du Pixel 2021, donc probablement du Pixel 6. Cela pointait vers un fichier spécifique avec un lien et le mot «whitechapel» peut être trouvé dans ce chemin. Cela devrait être le nom de code du chipset nouvellement développé. De plus, le GS1010 devrait figurer dans l’URL liée de la première puce de la série « Google Silicon ».

Google travaille apparemment avec Samsung sur cette entreprise. Le fabricant sud-coréen a déjà de l’expérience dans le développement de ses propres chipsets; des puces de sa propre série Exynos peuvent être trouvées dans de nombreux téléphones Samsung. Outre TSMC, Samsung est la seule entreprise à pouvoir fabriquer des chipsets en utilisant le processus avancé de 5 nm.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous les gars?

Pouvez-vous maintenant vous attendre à des performances du prochain Google Pixel comme un nouvel iPhone? Probablement pas. Avec Android, Google s’appuie sur un logiciel ouvert qui doit fonctionner sur de nombreux appareils. Par conséquent, il ne peut pas être adapté aussi spécifiquement au chipset Google que c’est le cas avec iOS et les puces Apple. Cependant, un avantage majeur pour vous pourrait être une politique de mise à jour considérablement améliorée. Étant donné que Google ne dépendra plus des mises à jour de pilotes de Qualcomm à l’avenir, les mises à jour pourraient atterrir sur votre smartphone beaucoup plus longtemps et plus rapidement. Quatre ou cinq ans de nouvelles versions d’Android ne sont alors pas complètement absurdes.









