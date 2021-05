Google active le mode sombre du navigateur Web dans n’importe quel navigateur: vous pouvez donc le configurer

Après plusieurs mois de tests, Google a décidé d’étendre le mode sombre du moteur de recherche Web à davantage d’utilisateurs. Le moteur de recherche Google peut être utilisé en mode sombre depuis un PC ou un Mac Et pas seulement via Chrome, puisque ce mode est appliqué directement sur le Web, il fonctionne donc via Mozilla Firefox, Microsoft Edge et tout autre navigateur.

Grâce à une simple option dans les paramètres de personnalisation, nous pouvons activer cette personnalisation de conception qui, peu à peu, a atteint d’autres applications mais n’était pas encore disponible dans le navigateur Web. Ici, nous expliquons comment nous pouvons l’activer.

10 APPLICATIONS GOOGLE QUI POURRAIENT AVOIR SUCCÈS

Le mode sombre arrive dans le navigateur Web

À partir d’aujourd’hui et progressivement pour plus d’utilisateurs, Google a commencé à envoyer un notification indiquant que « le mode sombre est désormais disponible ». Selon Matt Navarra, spécialiste des réseaux sociaux, le mode sombre pour ordinateur de bureau touche déjà tous les utilisateurs.

Le « thème sombre » de Google sur le bureau est en cours de déploiement pic.twitter.com/fE6ODyQ9Xt – 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) 12 mai 2021

Grâce à une notification, nous pouvons directement activer le mode sombre dans le navigateur. Dans le cas où l’avis ne nous est pas parvenu, de MSPowerUser ils expliquent qu’à cliquez sur Préférences en bas à droite de la page d’accueil Google Nous pouvons trouver la possibilité de basculer entre le mode par défaut, un thème clair et le nouveau thème sombre.

Pour le moment, nous n’avons pas été activés. À partir de Genbeta, ils expliquent que le changement de langue ou de région n’affectera pas si cette option apparaît ou non dans votre version de Google.

Le mode sombre s’est progressivement imposé sur les systèmes Android, iOS et de bureau eux-mêmes. Avec l’avènement du mode sombre pour le navigateur Web, Google franchit une nouvelle étape dans l’adaptation de ses services et outils. Un mode sombre qui est venu l’année dernière sur Gmail avec quelques améliorations en attente et il le fait maintenant pour le moteur de recherche Web, la page qui était à l’origine le pilier de l’entreprise.

En Engadget | Le mode sombre de nos mobiles et ordinateurs a ses inconvénients: tout ce qui brille n’est pas or