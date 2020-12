Google achète Neverware pour transformer d’anciens PC en Chromebooks

Google a discrètement acquis Neverware, un développeur capable de prendre un ancien Mac ou PC et de le transformer essentiellement en Chromebook via sa technologie CloudReady. La technologie sera intégrée à l’équipe ChromeOS, a déclaré Neverware.

Neverware a discrètement annoncé l’acquisition dans un article de blog lundi soir et a déclaré que plus de détails seraient révélés au cours des prochains mois. Une FAQ correspondante n’indiquait pas que des changements majeurs seraient apportés à la technologie CloudReady, bien que les deux sociétés commenceront à synchroniser plus étroitement leur cycle de développement: « Alors que CloudReady devient une offre officielle de Chrome OS, vous pouvez vous attendre à une baisse des mécanismes de publication en ligne avec les versions officielles de Chrome OS », a déclaré la société.

«À long terme, CloudReady deviendra une offre officielle de Chrome OS, et les clients existants seront mis à niveau de manière transparente au fur et à mesure», a déclaré Neverware. La nouvelle de l’acquisition de Neverware par Google avait déjà été publiée par 9to5Google.

L’ajout de Neverware est un ajout puissant pour l’équipe ChromeOS de Google, qui avait précédemment investi dans la technologie. Neverware propose trois éditions de CloudReady, y compris une édition familiale gratuite qui, selon Neverware, ne disparaîtra pas. (L’édition Home n’est pas fournie avec un support payant, contrairement aux autres éditions.)

Finalement, il semble que le ChromeOS de Google ne soit pas seulement livré avec des Chromebooks certifiés, mais pourrait être mis gratuitement à la disposition des utilisateurs pour la modernisation de PC plus anciens. Traditionnellement, ce rôle a été joué par l’une des différentes versions de Linux, dont les exigences matérielles relativement légères peuvent accueillir du matériel obsolète. Bien sûr, installer et exécuter Linux peut être intimidant pour ceux qui ne le connaissent pas. ChromeOS, via CloudReady, semble sur le point d’intervenir et de prendre le relais en tant que système d’exploitation léger mais convivial pour les PC plus anciens.

