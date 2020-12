Google accusé aux États-Unis: « espionné les employés avant de les licencier »

Google Pourrais avoir espionné certains de ses employés pour trouver des pistes utiles dans la décision de les licencier. C’est l’accusation portée contre le géant de l’informatique par le Bureau national américain des relations de travail, qui tente de défendre la position de deux anciens employés qui ont été séparés l’an dernier. L’histoire a été racontée pour la première fois par Kathryn Spiers, une informaticienne de 22 ans qui s’est retrouvée parmi les employés licenciés fin 2019 après avoir tenté de défendre les droits de collègues au sein de l’entreprise; les enquêtes menées ces derniers mois par l’organisme national des relations syndicales des États-Unis ont maintenant établi que dans le comportement de l’entreprise, il y a effectivement des motifs de plainte.

L’affaire

Spires avait développé un petit logiciel qui envoyé une notification aux salariés de l’entreprise qui a rappelé aux salariés la possibilité de s’organiser pour faire entendre leur voix au sommet de l’entreprise de manière coordonnée – et en lecture seule: « Les googleurs ont le droit de s’organiser dans des activités protégées »; Google l’a refusé quelques jours plus tard, accusé de constituer une menace pour la cybersécurité du groupe. Les deux choses pour l’ancien employé sont étroitement liés: dans les jours qui ont précédé son renvoi – a-t-elle rapporté – l’entreprise lui avait demandé de rendre compte de ses activités syndicales présumées lors de trois interrogatoires différents, qui étaient également protégés par la loi.

Les frais de surveillance

Le bureau national des relations syndicales à ces heures a augmenté la dose, accusant Google d’utiliser de véritables outils de surveillance numérique pour identifier les employés agissant contre les intérêts de l’entreprise et recueillir des preuves de leur activité. Dans le cas de Spires, la maison de Mountain View aurait en fait consulté des documents réservés aux collègues dans lesquels elle soutenait des positions en faveur des syndicats. Quelques jours plus tard – c’est la reconstruction du bureau qui correspond à celle de Spires – l’entreprise aurait demandé à son salarié de rendre compte de ses activités. Pour Spires, Google lui a apporté un atteinte à la réputation et à l’économie, l’accusant d’abuser de sa position dans l’entreprise pour enfreindre ses règles de sécurité.

La position de Google

La maison Mountain View pour sa part n’a pas l’intention de faire des compromis: Un porte-parole a déclaré que, tout en ayant l’intention de fournir au National Labour Relations Office des États-Unis toutes les informations pertinentes à l’affaire, le groupe est fermement convaincu que les actions de l’ancien employé visaient à « saper la culture d’entreprise en violant procédures de sécurité et systèmes informatiques internes « .