Google abandonne le télétravail: il construira un nouveau campus technologique à San José avec des bureaux pour 20000 employés

Google ne semble pas avoir vu le télétravail. Bien qu’il ait annoncé en grande pompe ses mesures visant une plus grande flexibilité du travail, si nous mettons le marketing de côté et nous concentrons sur les faits Il semble clair que le géant de la technologie souhaite avoir la majorité de ses employés à proximité de ses bureaux la plupart du temps.. La dernière preuve en est que la ville de San José, en Californie, vient d’approuver un projet Alphabet visant à construire un méga campus technologique dans la ville californienne qui comprend, entre autres, des bureaux d’une capacité de 20 000 travailleurs.

La relation entre Google et le télétravail semblait en passe de réussir lorsque, en juillet 2020, les Californiens ont été parmi les premières entreprises à annoncer que Ils ont offert à leurs salariés la possibilité de travailler à distance sur le long terme, jusqu’à cet été, et ils leur ont même donné 1 000 € de plus pour ouvrir leur propre bureau à domicile.

Cependant, le passage des mois et la rémission progressive du virus, notamment aux États-Unis, ont progressivement révélé les vrais projets de Google. Le télétravail de longue durée de juillet 2020 s’est transformé un an plus tard, début mai 2021, en un modèle hybride aux conditions multiples: trois jours au bureau et seulement deux à distance pour 60% des effectifs, avec 20% des travailleurs en face-à-face en permanence et 20% en télétravail complet, et un ajustement salarial en fonction de la destination du les employés qui décident de faire du télétravail.

Désormais, l’approbation du méga projet de campus à San José révèle que les Californiens ne vont pas seulement réduire leurs bureaux en prévision d’une diminution du nombre d’employés en télétravail Ils vont les augmenter avec une capacité pour 20000 postes en face à face supplémentaires. En outre, ces installations comprennent des logements pour les travailleurs et toutes sortes d’entreprises, des cafés aux supermarchés, une sorte de ville Google dans la ville de San José qui sapera certains des avantages du travail à domicile, tels que le gain de temps sur de longues périodes. voyages.

Il est vrai que Google a initié les procédures du projet de San José en 2017, bien avant que la pandémie ne popularise le modèle de télétravail. Sin embargo, los californianos han tenido que ir presentando documentación al ayuntamiento de la ciudad de forma periódica durante esos cuatro años, con varias actualizaciones de los planes, las últimas de ellas en octubre de 2020 y marzo y abril de 2021, con el coronavirus ya entre nous, dans lequel ils n’ont pas modifié leur idée de construire des bureaux d’une capacité de 20 000 salariés.

Le campus

Le campus que Google prévoit de construire à San José s’appellera Downtown West et occupera plus de 32 hectares de terrain au centre de la ville. Il s’agira de la première installation du genre du géant de la technologie qui comprendra des maisons exclusivement pour les travailleurs et d’autres espaces de loisirs tels que des parcs ou des restaurants. Selon le projet présenté par Alphabet, le campus comptera environ 4000 maisons pour ses employés, ainsi que 300 chambres d’hôtel et 800 résidences temporaires pour accueillir les clients d’entreprise de Google.

Les Californiens n’ont pas encore révélé le coût que ce projet aura pour leurs coffres, mais selon la chaîne de télévision américaine CNBC, juste pour construire une infrastructure et sans inclure les bureaux, Google devrait dépenser environ un milliard de dollars, auxquels il devrait ajouter un peu moins de 500 millions de dollars en taxes et en investissements pour la ville, comme le transport en commun sur les lieux.

La construction du campus de Google Downtown West à San José devrait commencer l’année prochaine. avec une période de réalisation comprise entre 10 et 30 ans.