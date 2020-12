Google a une application avec laquelle vous pouvez apprendre à programmer facilement

Apprenez à programmer une fois pour toutes avec cette application!

Nous savons tous que notre les mobiles sont une excellente source de divertissement et un merveilleux outil pour être en contact avec nos proches. En d’autres termes, une technologie dont nous profitons grâce à d’innombrables jeux gratuits ou à certaines des meilleures applications pour passer des appels vidéo de groupe.

Cependant, au-delà des relations ludiques et sociales, votre mobile permet également acquérir de nouvelles compétences et connaissances grâce à des applications avec lesquelles vous pouvez, par exemple, apprendre une nouvelle langue ou, comme nous le verrons maintenant, entrer dans le monde de la programmation et du développement logiciel.

Et précisément dans ce dernier but, il y a un super application créée par google, avec lequel tout le monde peut apprendre à programmer de manière ludique et interactive. Il s’agit de Sauterelle.

Voici Grasshopper, l’appli Google pour apprendre à programmer

L’application en question a été lancée par Area 120, une division de Google dédiée aux projets expérimentaux, en 2018. L’idée dès le départ était rapprocher le monde de la programmation de tout le monde en utilisant des mini-jeux interactifs, qui expliquent les concepts du Langage de programmation JavaScript, l’un des plus utilisés par les professionnels du monde entier – sinon le plus – selon les dernières données du portail StackOverflow.

Les méthodes d’apprentissage utilisées par l’application consistent en défis et jeux rapides qui apprendra aux «joueurs» à utiliser JavaScript dans des situations réelles. Au fur et à mesure que les niveaux sont surmontés, la difficulté augmentera. Cependant, les résultats et les corrections seront affichés en temps réel pour aider les utilisateurs à connaître Où ont-ils mal tourné ou de quelle manière chaque défi aurait pu être abordé de manière plus efficace.

Au fur et à mesure que les énigmes visuelles proposées par l’application seront terminées, les utilisateurs iront débloquer et obtenir des trophées qui représentent chacune des compétences acquises. Sur le site officiel de Grasshopper vous pouvez trouver un glossaire avec tous les concepts et sujets abordés au cours des différents niveaux proposés par l’application. Et tandis que le cours se concentre sur JavaScript, une partie des activités est destinée à enseigner des concepts comme des fonctions ou des variables, utilisé dans la grande majorité des langages de programmation.

Peu importe si votre objectif est d’apprendre à coder pour créer votre propre logiciel et gagner votre vie en tant que développeur, ou si vous l’êtes déjà et ce que vous voulez, c’est renforcer vos connaissances en JavaScript. Dans tous les cas, Grasshopper est une application qui peut vous aider découvrez le vaste monde du développement JavaScript sans utiliser autre chose que votre mobile ou votre ordinateur, car l’application est disponible à la fois sur iOS et Android, ainsi que via sa version Web accessible depuis n’importe quel navigateur.

