Google a payé près de 9 millions de dollars à 696 personnes l’année dernière pour trouver des bugs

Les programmes « Bug Hunters » de Google continuent de se développer et s’avèrent efficaces pour résoudre rapidement les problèmes, surtout maintenant que la cybersécurité est sur toutes les lèvres.

Il semble que la cybersécurité est au premier plan dans les mouvements d’un Google qui non seulement vient de dépenser pas moins de 5,4 milliards de dollars pour Mandiant, une société de sécurité informatique réputée, mais qui confirme désormais croissance exponentielle de votre Programme de récompenses pour les vulnérabilités de sécuritéqui l’année dernière a distribué près de 9 millions de dollars.

En fait, c’est que comme nous l’ont confirmé les confrères de Softpedia, certains 696 informaticiens, consultants et ingénieurs Environ 8,7 millions de dollars en récompenses Google ont été distribués, en utilisant un outil essentiel pour attirer pirates éthiques et qu’ainsi les problèmes et les vulnérabilités qui sont trouvés sont signalés à Google, au lieu d’être exploités de manière malveillante.

On parle de montants se référer uniquement à l’année 2021donc ces près de 9 millions de dollars rendent bien compte de à quel point ce programme est devenu important pour la société Mountain Viewqui se développe à un rythme record, impliquant déjà des experts de plus de 62 pays.

L’idée de Google n’est autre que de nous proposer des services connectés chaque jour plus sécurisés, c’est pourquoi son programme de récompenses pour le signalement des vulnérabilités est devenu l’un des outils les plus importants dans la lutte contre les cybercriminels.

Ça ne fait aucun doute que les chiffres de la Chasseurs de bogues Google -les chasseurs de bogues- sont tout à fait remarquables, et c’est que 696 chercheurs du monde entier se sont partagé un butin impressionnant allant jusqu’à 8,7 millions de dollars, avec de succulentes récompenses qui ont atteint jusqu’à 157 000 dollars d’un bug critique signalé mi-2021 sur la plateforme Android.

Le système d’exploitation mobile de Google représentaient pas moins de 2,9 millions de dollars en récompensessupérieur à 33 % et doublant ses chiffres, avec une 1,5 million de prix toujours non réclamés pour tous ceux qui trouvent des vulnérabilités dans la puce Titan-M :

Le programme VRP d’Android a doublé ses paiements totaux de 2020 à 2021, rapportant près de 3 millions de dollars de récompenses et offrant le paiement le plus élevé de l’histoire de « Google Bug Hunters » : une chaîne d’exploitation découverte sur Android a reçu une récompense ! 157 000 € ! Notre prix de 1 500 000 €, leader du secteur, pour toute vulnérabilité de la puce Titan-M Security que nous incluons dans les appareils Pixel n’a toujours pas été réclamé.

Pour le reste, le service avec le plus de vulnérabilités découvertes et récompensées a évidemment été Google Chrome, avec plus de 3,2 millions de dollars distribués et un versement de 45 000 dollars comme record. Le système d’exploitation Chrome OS, pour sa part, a également rapporté 250 500 € à divers chercheurs.

jeu de Google est également parmi les premiers, bien que dans son cas avec un nombre nettement inférieur de 550 000 € pour Bugsavec un total de 60 enquêteurs impliqués et plusieurs bugs critiques corrigés presque instantanément.

De la vue sur la montagne attendre les chiffres de leur chasseurs d’insectes continuez à grandir dans ce cours 2022surtout maintenant qu’il a été prouvé à 100% qu’en effet il vaut la peine de passer du temps à rechercher et à signaler les problèmes et les défaillances des services Google, ce qui est également tout à fait légal pour les utilisateurs. les pirates pas malveillant.

