Google a menti à ses employés avant de les renvoyer de Stadia

Avant Tricycle Spokes avec panier avant 16'' bleu et rouge

Le tricycle Spokes avec panier avant 16'' bleu et rouge de la marque Italtrike est résistant à toute épreuve grâce à son solide cadre en acier et ses pneus en caoutchouc. Son style rétro sera trés apprécié par les plus grands, et fera le bonheur des plus petits ! De belles balades en perspectives !