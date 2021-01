Google a finalisé son acquisition de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars dans le cadre d’un examen en cours par le ministère américain de la Justice

15 janv.2021 11:45:30 IST

Google a finalisé son acquisition de 2,1 milliards de dollars du fabricant de gadgets de fitness Fitbit, un accord qui pourrait aider la société Internet à se renforcer encore plus tandis que les régulateurs du gouvernement américain poursuivent une affaire antitrust visant à saper son pouvoir. La finalisation de l’acquisition jeudi intervient 14 mois après que Google a annoncé un accord qui a immédiatement déclenché des alarmes. Google tire le meilleur parti de son argent en vendant des publicités basées sur les informations qu’il recueille sur les intérêts et la localisation de ses milliards d’utilisateurs. Les chiens de garde de la vie privée craignaient d’exploiter Fitbit pour scruter encore plus profondément la vie des gens.

Mais Google a fini par prendre une série d’engagements en Europe et dans d’autres parties du monde, s’engageant à ne pas utiliser les données de santé et de forme physique des 29 millions d’utilisateurs de Fitbit pour vendre plus d’annonces. Il insiste sur le fait qu’il est plus intéressé par l’ajout de Fitbit à son arsenal en expansion de produits connectés à Internet, qui comprend les smartphones, les ordinateurs portables, les haut-parleurs, les appareils photo et les thermostats.

«Cet accord a toujours porté sur les appareils, pas sur les données, et nous avons clairement dit depuis le début que nous protégerons la confidentialité des utilisateurs de Fitbit», a écrit Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et des services de Google dans un article de blog.

Google récupère Fitbit – une entreprise qui a vendu environ 120 millions d’appareils dans 100 pays depuis sa fondation en 2009 – tout en combattant une série de poursuites intentées par le ministère américain de la Justice et les procureurs généraux des États. Les poursuites allèguent que Google abuse du pouvoir qu’il a accumulé en tant que propriétaire du moteur de recherche le plus dominant au monde. Le procès du ministère de la Justice n’est pas prévu avant septembre 2023.

Depuis ses débuts avec rien de plus que son moteur de recherche éponyme en 1998, Google est devenu un acteur dominant dans les e-mails, les cartes numériques, la navigation Web et les appareils mobiles grâce à son système d’exploitation Android. Le succès de ces services gratuits propulse un empire de la publicité numérique et est la principale raison pour laquelle la société mère de Google, Alphabet Inc., basée à Mountain View, en Californie, affiche une valeur marchande de près de 1,2 billion de dollars.

Le ministère de la Justice avait jusqu’au 13 janvier pour s’opposer à l’accord Fitbit, mais n’a pas déposé d’objection formelle. L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

Google a déclaré qu’il était prêt à répondre à toutes les autres questions du ministère de la Justice concernant son accord Fitbit.

«Nous sommes convaincus que cet accord augmentera la concurrence», a déclaré la société dans un communiqué.

