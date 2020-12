Google a expliqué pourquoi tous ses services se sont détraqués

Pour Google ce n’était pas un lundi comme les autres celui du 14 décembre 2020. Des millions d’utilisateurs partout dans le monde ont en effet souffert pendant des dizaines de minutes panne de courant étendue de nombreux services Web fourni par la maison Mountain View; le phénomène a brièvement donné un aperçu de ce que serait le Web sans Google et ses produits dans une période – celle du confinement de Covid-19 – pendant laquelle Internet joue un rôle encore plus crucial dans la vie quotidienne des gens. La situation est revenue à la normale en un temps relativement court, mais le mystère sur les causes du problème n’a été résolu que dans ces minutes avec une communication à ce sujet de Google.

L’explication de Google

Pour la multinationale, le phénomène survenu hier vers midi était le résultat d’une perte de quota CNS, trafic trop concentré sur un seul serveur, ce qui dans un effet domino a ensuite provoqué le dysfonctionnement de Gmail, Google Maps, Google Meet, Play Store et bien plus encore. On ne sait cependant pas ce qui a permis de canaliser le trafic de millions de personnes – généralement réparties de manière égale sur l’infrastructure informatique du groupe – vers un seul serveur.

« Aujourd’hui à 12 h 47, Google a connu une panne du système d’authentification pendant environ 45 minutes en raison d’un problème interne avec le quota de stockage », a expliqué la société dans un communiqué. « Les services qui nécessitent la connexion des utilisateurs ont connu un taux d’erreur élevé pendant cette période. Le problème avec le système d’authentification a été résolu à 13 h 32. Tous les services sont maintenant restaurés. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui le sont. été touché et nous procéderons à un examen approfondi pour nous assurer que ce problème ne peut plus se reproduire à l’avenir. «