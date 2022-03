Google a eu une idée pour promouvoir la rapidité de Chrome : faire de la publicité sur une voiture de Formule 1

La Mclaren MCL36 F1 arborera le logo Android sur le capot moteur et les couleurs Google Chrome sur les enjoliveurs à partir de ce week-end.

Le marketing a toujours été un point clé pour les géants de la technologie à atteindre augmenter les ventes de leurs appareils et, sinon, demander à Apple. De tous les grands fabricants mondiaux de smartphones, Google est celui moins de publicité que nous avons vu dans tous les types de médiasmais maintenant le géant américain a eu une idée pour promouvoir la vitesse de Chrome : la publicité sur une voiture de Formule 1.

Google conclut un accord avec Mclaren Racing pour faire de la publicité sur ses voitures de Formule 1 et MX Extreme E

Comme nous le disent les gars de GSMArena, Mclaren Racing a récemment publié un article sur son blog officiel annonçant un accord de collaboration avec Google pour cette année.

Google Chrome 100 est maintenant disponible sur Android avec une nouvelle icône

Ainsi, comme le confirme l’équipe automobile dans cette entrée sur son site internet, dans le cadre de cet accord Le logo Android apparaîtra sur le capot du moteur et les couleurs Chrome sur les enjoliveurs à la fois sur sa voiture de Formule 1, la Mclaren MCL36 F1, et sur sa voiture MX Extreme E. Dans le cas de la voiture de Formule 1, ces logos apparaîtront sur le même à partir de ce week-end coïncidant avec le Grand Prix de Bahreïntandis que la voiture MX Extreme E présentera ses nouveaux autocollants du Prix Island X 2022, qui aura lieu dans la première quinzaine de mai.

De plus, le logo Google apparaîtra également sur les mains des pilotes de l’équipe de Formule 1, Lando Norris et Daniel Ricciardoet les pilotes d’Extreme E, Emma Gilmour et Tanner Foust et la marque basée à Mountain View fournira ses produits, notamment ses terminaux Android et son navigateur Chrome, afin que l’équipe de Formule 1 effectuez tous vos échanges pendant toutes les sessions de ce week-end de course.

Utiliser Safari sur Mac a moins de sens : Google Chrome est plus rapide pour la première fois

Concernant cet accord, Zak Brown, directeur général de McLaren Racing, a déclaré que votre équipe sera mieux soutenue pour se concentrer sur la performancetandis que Nicholas Drake, vice-président du marketing chez Google, a expliqué que McLaren Racing représente « le meilleur de ce qui est possible sur un circuit en termes de performance, d’inclusivité et de durabilité ».

Rubriques connexes: Google

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂