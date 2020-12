Google a détecté le tremblement de terre à Milan en utilisant des smartphones comme sismographes

Il était presque 17 heures aujourd’hui, jeudi 17 décembre, lorsque de nombreux citoyens de la région milanaise ont entendu un rugissement qui s’est avéré être un tremblement de terre. Dans ces secondes les sismographes ont enregistré une activité de magnitude comprise entre 3,8 et 4,4 avec l’épicentre dans la province de la capitale lombarde mais aussi perçue dans les territoires voisins; mais avec la population et les équipements spécialisés, le choc a également été ressenti par Google, qui a a rapporté l’événement sur son moteur de recherche après l’avoir capturé en utilisant des smartphones avec son système d’exploitation Android tels que les sismographes.

La technologie utilisée

Le système utilisé par Google n’est pas une nouveauté absolue, mais il est toujours en cours de test. La maison Mountain View a annoncé son existence il y a quelques mois, en août, l’activant dans un petit nombre de pays mais anticipant également son intention de l’utiliser partout dans le monde dans un programme en phase progressive. Baptisée Android Earthquake Alerts System, la solution conçue par les développeurs de la maison Mountain View profite du fait que des centaines de millions de personnes à travers le monde ont désormais un smartphone, et qu’à l’intérieur de ces produits se trouvent des capteurs appelés accéléromètres.

Ces composants servent normalement à faire comprendre au système d’exploitation dans quelle orientation le téléphone est tenu, que ce soit horizontalement ou verticalement; cependant, les valeurs enregistrées par les accéléromètres sont valables pour mesurer tout type de mouvement, y compris celui qui implique involontairement des téléphones placés sur une structure soumise aux oscillations d’un séisme. Et bien qu’un accéléromètre normal ne soit évidemment pas aussi précis qu’un sismographe, des centaines de milliers d’accéléromètres distribués dans l’espace d’une centaine de kilomètres carrés, ils peuvent en tout cas servir de sonnette d’alarme à un système sismique rudimentaire mais rapide à utiliser.

Le système testé

En particulier, la technologie utilisée par Google permet de comparer instantanément les rapports qui arrivent des smartphones sous forme anonyme pour en déduire qu’un choc est en cours, et d’envoyer des notifications d’alarme à la population. C’est ce qui s’est passé en partie dans les minutes suivantes à 16 h 59 aujourd’hui: recherche de la clé Tremblement de terre sur Google, aux utilisateurs de la zone touchée un message d’alerte est renvoyé qui recommande de consulter les sources officielles pour plus d’informations à ce sujet; à ceux qui effectuent la même recherche depuis un smartphone, le système demande si le choc a réellement été ressenti ou pas.

La raison de la question – et la raison pour laquelle la maison Mountain View n’a pas envoyé de notifications plus visibles aux habitants de Milan – réside dans le fait que la technologie est encore en cours de test et peut être sujette à des erreurs. Une fois la solution formée sur le terrain dans un certain nombre de scénarios jugés adéquats, l’entreprise pourra la transformer en un véritable système d’alarme.