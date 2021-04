« Goodnight Mommy »: le thriller inquiétant aura un remake

Amazon Studios se prépare à ajouter un élément de plus à la longue liste de remakes américains de films d’horreur appartenant à des pays non anglophones, dans ce cas, il s’agit de « Goodnight Mommy », un thriller inquiétant réalisé par Veronika Franz et Severin Fiala.

D’accord avec Variété, La personne chargée de jouer dans cette nouvelle version de l’histoire ne sera autre que la nominée aux Oscars Naomi Watts, qui sera dirigée par Matt Sobel, connu pour le drame de 2015 «Take Me To The River» avec un scénario de Kyle Warren .

Fait intéressant, Naomi Watts n’est pas étrangère à la participation à des remakes de thrillers européens. En 2007 sort « Funny Games », un film dans lequel il joue sous la direction du cinéaste autrichien Michael Haneke dans lequel il fait une critique en anglais de son propre film sorti en 1997.

« Goodnight Mommy » suit l’histoire de deux jeunes frères jumeaux qui vivent dans une maison de campagne luxueuse avec leur mère (un personnage joué par Watts), qui est récemment revenue avec des bandages sur le visage. Son comportement étrange et erratique les convaincra qu’elle est un imposteur, ce qui se traduit par un jeu mental de malentendus qui se termine de manière catastrophique pour tout le monde.

« Mes films préférés sont ceux qui invitent le public à entrer dans le parcours de leurs protagonistes », a déclaré Matt Sobel dans un communiqué sur le film. « Dans notre réinvention du film, la peur de l’abandon et la prise de conscience effrayante que ceux qui sont proches de nous ne sont pas ce qu’ils semblent créeront un cauchemar immersif, avec des sensations viscérales à l’avant et au centre. »

« J’ai hâte de créer cette incroyable histoire avec Amazon et l’incomparable Naomi Watts. » « Goodnight Mommy » est sorti en 2014 et bien qu’il n’ait pas obtenu d’excellents résultats au box-office, il a été distingué comme l’un des meilleurs films d’horreur de ces dernières années, en plus d’avoir fait partie de la sélection des Oscars du cinéma en Autriche.

En 2019, Veronika Franz et Severin Fiala ont fait leurs débuts au festival de Sundance avec leur premier film d’horreur en anglais sous le titre «The Lodge», qui malgré le fait de rester discret, a réussi à gagner l’acceptation du public et le jury du festival, en devenant un. de ses plus grands concurrents.