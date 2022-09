Goodnight Mommy: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

Bonne nuit maman est un thriller psychologique et un remake américain du film autrichien du même nom de 2014. Comme les fans de l’original le savent déjà, le film a des rebondissements, et beaucoup se demandent si le remake apportera le même élément de surprise. Amazon Studios produit Bonne nuit maman avec Animal Kingdom et la société de production Playtime. Il sortira ce mois-ci sur Prime Video.





Variété a signalé pour la première fois que Bonne nuit maman serait refait en avril 2021, avec Naomi Watts dans le rôle principal et en tant que productrice exécutive. Matt Sobel a réalisé le remake à partir d’un scénario écrit par Kyle Warren avec la production de David Kaplan, Joshua Astrachan, Valery Guibal et Nicolas Brigaud-Robert. Sobel a déclaré à Variety :

« Mes films préférés sont ceux qui invitent le public à entrer dans le parcours de leur protagoniste. Dans notre réinvention de Goodnight Mommy, la peur de l’abandon – et la terrible prise de conscience que nos proches ne sont peut-être pas ce qu’ils semblent être – créent un cauchemar immersif, avec des sensations viscérales à l’avant-plan. J’ai hâte de créer cette histoire à couper le souffle avec Amazon et l’incomparable Naomi Watts.

2014s Bonne nuit maman est devenu un classique culte en Autriche, qui a fait ses débuts au Festival du film de Venise. Il a reçu des critiques positives et a été sélectionné comme entrée autrichienne pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars, bien qu’il n’ait pas reçu de nomination. Le film original a été écrit et réalisé par Severin Fiala et Veronika Franz, qui sont également producteurs exécutifs du remake. Le principal consensus du classique culte sur les tomates pourries est « Sombre, violent et trempé d’effroi, Bonne nuit maman est parfait pour les amateurs d’horreur extrême – ou les cinéphiles qui préfèrent regarder entre les doigts écartés.

Après le Bonne nuit maman La bande-annonce est sortie, les fans d’horreur anticipent la sortie, se demandant si ce sera quelque chose comme l’original ou s’il ira dans une direction différente. Voici tout ce que nous savons sur Bonne nuit maman.





Bonne nuit maman : Le Terrain

2022s Bonne nuit maman le synopsis se lit comme suit :

« Lorsque des frères jumeaux arrivent à la maison de campagne de leur mère et découvrent son visage couvert de bandages – le résultat, explique-t-elle, d’une chirurgie esthétique récente – ils sentent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle établit d’étranges nouvelles règles de la maison, fume dans sa salle de bain, et déchire secrètement un dessin qu’ils lui ont donné – des choses que leur mère aimante ne ferait jamais. Alors que son comportement devient de plus en plus bizarre et erratique, une pensée horrifiante prend racine dans l’esprit des garçons : la gaze, qui prépare leur nourriture et dort dans la chambre à côté, n’est pas du tout leur mère.

La bande-annonce promet une découverte terrifiante alors que les frères jumeaux cherchent la réponse pour savoir si la femme avec des bandages est même leur mère et quelles sont ses intentions. Les jumelles découvriront-elles la vérité sur leur soi-disant mère ?

Il y a eu des discussions pour savoir si 2022 Bonne nuit maman suivra le même scénario que la version autrichienne, ce que les fans espèrent. 2014s Bonne nuit maman commence à un rythme plus lent, mais les tensions montent avec ses scènes terrifiantes et troublantes. La version 2014 est également connue pour être extrêmement sombre et tordue, un film que seuls les vrais fans d’horreur peuvent gérer. 2022s Bonne nuit maman suivra sans aucun doute ces traces basées sur la bande-annonce du thriller psychologique dans l’espoir qu’il sera également extrêmement sombre et tordu.

Bonne nuit maman : le casting

Le casting de Bonne nuit maman comprend Naomi Watts, deux fois nominée aux Oscars, jouant la mère des jumeaux. Elle a joué dans une variété de films montrant aux téléspectateurs et aux critiques sa large gamme d’acteurs, des rôles comiques aux rôles dramatiques et d’horreur. Son film d’horreur le plus remarquable est le classique culte de 2002, L’anneau, et la suite. C’est devenu un film qui a ouvert la voie aux remakes anglais de films d’horreur asiatiques. Watts a également joué dans les années 2007 Jeux marrantsun thriller psychologique qui était un remake américain, avec de nombreux téléspectateurs parlant après la première du film.

Le casting comprend également les acteurs jumeaux réels Cameron et Nicholas Crovetti, qui jouent respectivement les jumeaux Elias et Lucas. Tous deux sont connus pour jouer le personnage de Nicole Kidman, les fils de Celeste, dans HBO. De gros petits mensonges. Cameron, cependant, est plus connu pour avoir joué Ryan Butcher, le fils de Homelander, dans Amazon Prime. Les garçons.

Le casting comprend également Peter Hermann en tant que père, Crystal Lucas-Perry en tant que Sandy et Jeremy Bobb en tant que personnage nommé Gary. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur ces personnages et qu’ils n’aient pas été montrés dans la bande-annonce, il convient de noter que leurs personnages seront tout aussi importants dans Bonne nuit maman.

Bonne nuit maman sortira sur Amazon Prime Video le 16 septembre 2022 et aura une sortie limitée dans les salles.